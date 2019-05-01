«Голоса» мало? Алсу едет на «Евровидение»

Певица Алсу, в свое время ставшая второй на «Евровидении», примет участие в песенном шоу и в этом году, утверждают СМИ. Все это якобы будет происходить на фоне резонансного скандала, связанного с победой дочери заслуженной артистки России на шоу «Голос. Дети».

Заслуженная артистка России Алсу станет участницей международного песенного шоу «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле . Согласно Super.Ru, 35-летняя исполнительница в прямом эфире отечественного телевидения объявит баллы, которые члены жюри отдадут конкурсантам.

Алсу, как известно, в свое время уже была непосредственной участницей популярного музыкального состязания — в 2000 году певица заняла почетное второе место на стокгольмском «Евровидении», уступив лишь датскому дуэту Olsen Brothers.

Для России то «серебро» песенного шоу оказалось настоящим прорывом: до успеха Алсу отечественные конкурсанты не просто никогда не попадали в тройку, но даже ни разу не оказывались в итоговом топ-5. С течением времени достижение девушки удалось повторить еще нескольким ее соотечественникам, а именно — фольклорному коллективу «Бурановские бабушки», Полине Гагариной Диме Билану . Последний, к слову, до сих пор является единственным «золотым» призером «Евровидения» от России — спустя два года после второго места на конкурсе, проходившем в Греции (было это в 2006-м), Билану все-таки покорилась данная вершина.

Что касается «Евровидения-2019», то но грядущем шоу страну представит Сергей Лазарев , ранее уже участвовавший в главном песенном состязании Старого Света (в 2016-м он стал третьим). За победу в Тель-Авиве 36-летний москвич поборется с композицией «Scream» («Крик»), которую он представил общественности еще в марте.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл», — написал он тогда в своем инстаграме.

Немногим позднее Сергей также выразил мнение, что его основным соперником на шоу является он же сам образца трехлетней давности. «Главный мой соперник — это я сам в 2016 году», — передает слова музыканта телеканал «Звезда».

Согласно Лазареву, сравнивать его выступления будут и зрители. В то же время поп-певец признался, что не волнуется перед предстоящим конкурсом: «Подготовка началась за несколько месяцев. Параллельно с репетициями у меня продолжается гастрольный тур, я ничего не отменяю. Я стараюсь все успевать». Он также пояснил, что уже привык к такому графику.

Комментируя конкурсную композицию бывшего участника Smash!, едва ли не все эксперты сошлись во мнении, что «в вакууме» песня — отличная. Некоторые из них при этом выразили сомнение, что с подобным треком можно одержать победу на «Евровидении». Об этом, в частности, сказал продюсер Иосиф Пригожин

«Песня сильная, вокально сделана круто, и в плане музыки сделана очень сильно. Но как воспримет публика во время голосования — я не могу дать прогноз. Очень сложно. Песня сильная? Да. Но шлягер? Нет», — цитирует его «360».

Композитор Виктор Дробыш , в свою очередь, предположил, что серьезный подход авторов песни к ее созданию, а также степень мастерства исполнителя могут стать препятствием на пути Лазарева к первому месту. «Это очень серьезная работа. И думаю, не очень ли сложно для „Евровидения“ отсутствие такого явного припева. Мне это нравится, но я больше про вкус народа, — сказал Дробыш. — Все хорошо и масштабно. Минус только если она не доходчива до народа будет. Но мне лично нравится. Но мое мнение часто не совпадает с общим».

Добавим, что в настоящее время имя Алсу активно упоминается в прессе в связи с итогами очередного сезона вокального проекта «Голос. Дети», победительницей которого стала дочь заслуженной артистки. По окончании финала конкурса в сети поднялась волна возмущения среди зрителей передачи, которые сочли ее результаты нечестными. Руководство Первого канала, в свою очередь, объявило, что в ходе голосования были зафиксированы некие «аномальности», в связи с чем будет проведена проверка.