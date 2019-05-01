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Киркоров грозится покинуть Евровидение 

Рамблер + ещё 3 10 минут назад
В знак протеста певец Филипп Киркоров пообещал отказаться от работы на «Евровидении». Это произойдет, если международный музыкальный конкурс будет политизирован.
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Киркоров является продюсером участника от России — Сергея Лазарева. В эфире канала «Россия-1», король поп-эстрады заявил, что боится того, что музыкальное соревнование может иметь политический подтекст. Именно по этой причине, на взгляд Киркорова, Сергей Лазарев занял только третье место на Евровидении 2016 года.
Артист отметил, что никто на конкурсе не должен страдать от политических разногласий.
«Если такое повторится и в этом году, то я объявлю, что ухожу с арены Евровидения» — сказал Киркоров.
Сам Лазарев призвал не устраивать вокруг конкурса политических сражений.
«Не трогайте музыку, дайте спокойно наслаждаться искусством! Евровидение — замечательный конкурс», — заявил певец.
Конкурс «Евровидение» откроется 14 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит с композицией Scream. Эту песню написал Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
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Шоу-бизнес , Видео
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