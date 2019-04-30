Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.

По мнению Макаревича, правительству стоит заняться обустройством дорог, больниц и школ в стране. При этом он отметил, что вопрос предоставления гражданства населению Донбасса его "безусловно трогает".

Как написала Чичерина в Instagram, Макаревича нужно отправить в зону конфликта, чтобы он понял, зачем жителям самопровозглашенных республик русский паспорт. Артистка предложила музыканту рассказать им лично, "почему он не хочет спасать своих".

"Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями", — говорится в ее посте.

По ее словам, позор от таких заявлений музыканту "уже никогда не смыть", даже если он "переобуется и проявит чудеса героизма в уничтожении фашистов".

Как заметила певица, Макаревич не может ощутить все трудности и беды людей, "живущих в условиях многолетней гуманитарной катастрофы".

При этом она добавила, что, возможно, после "пары выстрелов над головой" Макаревич мог бы изменить свои убеждения.