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Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса 

РИА Новости 3 часа назад
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
По мнению Макаревича, правительству стоит заняться обустройством дорог, больниц и школ в стране. При этом он отметил, что вопрос предоставления гражданства населению Донбасса его "безусловно трогает".
Как написала Чичерина в Instagram, Макаревича нужно отправить в зону конфликта, чтобы он понял, зачем жителям самопровозглашенных республик русский паспорт. Артистка предложила музыканту рассказать им лично, "почему он не хочет спасать своих".
"Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями", — говорится в ее посте.
По ее словам, позор от таких заявлений музыканту "уже никогда не смыть", даже если он "переобуется и проявит чудеса героизма в уничтожении фашистов".
Как заметила певица, Макаревич не может ощутить все трудности и беды людей, "живущих в условиях многолетней гуманитарной катастрофы".
При этом она добавила, что, возможно, после "пары выстрелов над головой" Макаревич мог бы изменить свои убеждения.
В среду 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Президент заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, а у России нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Макаревич , Юлия Чичерина , Владимир Путин
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