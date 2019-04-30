Шуру оставили бомжом

Российский поп-исполнитель Шура ( Алексей Медведев ) в своем Instagram сообщил об отказе Черемушкинского районного суда в удовлетворении иска о возврате квартиры.

«Сегодня состоялось очередное и последнее судебное заседание в Черемушкинском районном суде, который отказал мне в удовлетворении иска!» — написал Шура.

Певец пытался получить обратно жилье, которое, по его словам, утратил в результате мошенничества. Исполнитель отметил, что продолжит бороться за недвижимость.

«Сдаваться и поднимать белый флаг я не собираюсь», — подчеркнул он.

По словам Медведева, в ходе судебного разбирательства был установлен факт мошенничества с его жильем.

«Свидетель, экс-соучредитель компании ООО "ИСК Столица" Маркво Игорь, подтвердил, что он присутствовал, когда Лужков Александр давал указания переоформить мою квартиру на тот момент действующего сотрудника Арабова М. М, — написал певец. — То есть, Маркво Игорь подтвердил, что было мошенничество».

Шура добавил, что рассчитывает на то, что после таких показаний «дело сдвинется в рамках уголовного».

О том, как исполнитель потерял квартиру, он рассказал в 2018 году в телешоу «Привет, Андрей».

«В свои 43 года я — бомж», — посетовал артист.