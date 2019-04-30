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Шуру оставили бомжом 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский поп-исполнитель Шура (Алексей Медведев) в своем Instagram сообщил об отказе Черемушкинского районного суда в удовлетворении иска о возврате квартиры.
«Сегодня состоялось очередное и последнее судебное заседание в Черемушкинском районном суде, который отказал мне в удовлетворении иска!» — написал Шура.
Певец пытался получить обратно жилье, которое, по его словам, утратил в результате мошенничества. Исполнитель отметил, что продолжит бороться за недвижимость.
«Сдаваться и поднимать белый флаг я не собираюсь», — подчеркнул он.
По словам Медведева, в ходе судебного разбирательства был установлен факт мошенничества с его жильем.
«Свидетель, экс-соучредитель компании ООО "ИСК Столица" Маркво Игорь, подтвердил, что он присутствовал, когда Лужков Александр давал указания переоформить мою квартиру на тот момент действующего сотрудника Арабова М. М, — написал певец. — То есть, Маркво Игорь подтвердил, что было мошенничество».
Шура добавил, что рассчитывает на то, что после таких показаний «дело сдвинется в рамках уголовного».
О том, как исполнитель потерял квартиру, он рассказал в 2018 году в телешоу «Привет, Андрей».
«В свои 43 года я — бомж», — посетовал артист.
Позже адвокат Шуры Алексей Панфилов раскрыл подробности аферы. По словам юриста, ее провернула строительная компания «Градострой», у которой певец приобрел дорогостоящую квартиру. В день сделки представители организации повторно продали жилье бывшему сотруднику аффилированной фирмы, а затем убедили Шуру, что он подписал договор дарения недвижимости. По словам Панфилова, одним из ключевых участников аферы был сын тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Александр.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Алексей Панфилов , Юрий Лужков , Алексей Медведев , Александр Лужков
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