Измена с того света: женщины Марьянова узнали о сопернице

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик и его бывшая возлюбленная, фигуристка Ирина Лобачева впервые встретились в программе «Путь говорят», где обменялись взаимными претензиями и обвинениями. Зрителям передачи также показали SMS-сообщения Марьянова, в которых он обсуждал наследство, и рассказали о новых отношениях, в которые актер вступил незадолго до смерти.

Вдова актера театра и кино Дмитрия Марьянова Ксения Бик впервые встретилась с его бывшей возлюбленной, серебряным призером Олимпийских игр в танцах на льду Ириной Лобачевой в студии программы «Пусть говорят», где обсуждалась криминальная версия смерти артиста, пишет «Вокруг ТВ».

Практически с первых минут своего появления в эфире программы Лобачева обвинила Бик в том, что случилось с Марьяновым. Она заявила, что актер подписал себе смертный приговор, когда объявил о решении развестись.

В частности, она рассказала о том, то Марьянов обсуждал с ней свои планы о разводе, но не называл причину своего решения. Лобачева также обвинила Бик в том, что та приворожила актера. Сама фигуристка объяснила свое расставание с Марьяновым невозможностью создать семью.

«Дима хотел ребенка, но, понимаете, такая ситуация, у меня был «Ледниковый период» за «Ледниковым периодом». Я ему говорила: «Подожди еще год, два». Я тогда выбрала карьеру. Это моя вина, что я выбрала карьеру. После этого мы с Димой созвонились, и я сказала ему, что все-таки хочу создать семью. Мне уже 43 года и надо. Я его поняла, мы остались друзьями», — сказала она.

По словам Лобачевой, они с Марьяновым часто переписывались и интересовались делами друг друга. Она также рассказала о том, что актер иногда приезжал к ней на «пять-десять минут».

«Никогда такого не было, как меня в прошлой программе обвиняли, что я разбиваю семью. При этих встречах всегда присутствовал мой тогда уже муж», — добавила она.

Помимо самой Лобачевой, в студии программы также находилась и ее мать, которая выразила уверенность в том, что Марьянов женился бы на ее дочери, если бы та родила ему ребенка.

Фигуристка также обвинила вдову актера в том, что та довела супруга до состояния, в котором его было невозможно спасти. К обвинениям присоединилась подруга Марьянова актриса и телеведущая Яна Поплавская , возмутившаяся тем, что Бик не навещала его в реабилитационном центре.

«Вот вас не пускали к Диме. Вы что, не могли прийти к этой бабе? Это баба, это не врач. С мерзким лицом, лгущая! Прийти и спросить: «Что происходит с моим мужем?». Вы же этого не сделали! Ничто не закрывается, если человек любит и хочет пройти, пробивая стены. Я пройду через ушко угольное, если люблю человека», — сказала Поплавская.

Зрителям в студии также продемонстрировали SMS-сообщения самого Марьянова, в которых он обещал составить завещание, чтобы «оберечь своих девок» — супругу Ксению и ее дочь Анфису. Адвокат сына актера от Ольги Аносовой также рассказал, что Бик уговаривала мужа оставить в завещании все имущество ей за месяц до его смерти. Аудитории сообщили, что актер также планировал урегулировать ряд вопросов, связанных с завещанием и удочерением Анфисы, однако не успел этим заняться, из-за чего наследство осталось неподеленным между его родственниками.

Когда до завершения программы оставалось всего несколько минут, адвокат сына Марьянова заявила, что незадолго до своей смерти, находясь в законном браке, актер вступил в новые отношения. Однако кто именно стала последней избранницей звезды, рассказать она не успела.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. По официальной версии, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. По версии следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер проходил лечение в реабилитационном центре, где ему внутримышечно вводили медицинские препараты не выяснив наличие противопоказаний к их применению.

Также сообщалось, что, несмотря на жалобы со стороны актера на ухудшающееся самочувствие, ему на протяжении долгого времени не вызывали «скорую», чем фактически лиши своевременной квалифицированной помощи и шанса выжить