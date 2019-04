Ведущий телепроекта Первого канала «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, и назвал «мифом» версию, что дочь Алсу выиграла в состязании благодаря интенсивной поддержке звезд шоу-бизнеса, которые призывали голосовать за девочку в соцсетях накануне выхода в эфир последнего выпуска программы, передает ФАН.

Отвечая на вопрос о справедливости соревнования на одной площадке детей из отдаленных регионов и «звезд», он обратил внимание на то, что целью передачи является предоставление возможности продемонстрировать голос и талант всем.

Нагиев выразил уверенность в необходимости аннулировать результаты суперфинала в случае подтверждения подобных манипуляций и проведении нового финала шоу с учетом ошибок, допущенных в первый раз.

«Потому что удар по репутации, по репутации канала, по репутации каждого, кто работал на этом проекте, включая меня — это невосполнимо. Я за свою репутацию борюсь всю жизнь, и я не хотел бы ее подставлять таким образом», — сказал он.

Актер подчеркнул, что работает исключительно на честных проектах. При этом, говоря о том, отдал бы он своих детей на подобную передачу, телеведущий сказал, что «не хотел бы ломать психику ребенка с ранних лет».

Нагиев рассказал и о том, кто был его фаворитом среди молодых участников конкурса.

Однако песня Юлии Началовой «Герой не моего романа» принесла ей победу в дополнительном раунде, который позволял одному из выбывших участников вновь вернуться в основной конкурс.

Абарамова смогла пройти в суперфинал благодаря своему исполнению песни рэпера Эминема и певицы Рианны «I Love the Way You Lie». Выступая в последней тройке вместе с Ержаном Максимом из команды Валерия Меладзе и с подопечным Пелагеи Валерием Кузаковым, молодая исполнительница выбрала для своего последнего номера хит Дианы Гурцкой «Ты здесь», написанный Игорем Николаевым