Нагиев проболтался о том, как дочь Алсу победила в «Голосе»

Телеведущий проекта «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев заявил, что причина победы Микеллы Абрамовой кроется не в поддержке звезд, а в подкупе голосов. Он также сказал, что считает неправильным «ставить на ребенка как на скаковую лошадь» и не хотел бы ломать психику своим детям с ранних лет участием в аналогичном проекте.

Ведущий телепроекта Первого канала «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, и назвал «мифом» версию, что дочь Алсу выиграла в состязании благодаря интенсивной поддержке звезд шоу-бизнеса, которые призывали голосовать за девочку в соцсетях накануне выхода в эфир последнего выпуска программы, передает ФАН.

«Я не думаю, что поддержка медийных личностей может повлиять на результаты голосования в 60%, это все мифы. Повлиять могут деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз — это мое мнение», — сказал Нагиев.

Отвечая на вопрос о справедливости соревнования на одной площадке детей из отдаленных регионов и «звезд», он обратил внимание на то, что целью передачи является предоставление возможности продемонстрировать голос и талант всем.

«И дело совершенно не в отдаленности, дело в том, что есть возможность нечистоплотности. И проверка это покажет, я надеюсь, что Первый канал сделает проверку, честно ли было голосование, не был ли инициирован вброс голосов», — отметил он.

Нагиев выразил уверенность в необходимости аннулировать результаты суперфинала в случае подтверждения подобных манипуляций и проведении нового финала шоу с учетом ошибок, допущенных в первый раз.

«Потому что удар по репутации, по репутации канала, по репутации каждого, кто работал на этом проекте, включая меня — это невосполнимо. Я за свою репутацию борюсь всю жизнь, и я не хотел бы ее подставлять таким образом», — сказал он.

Актер подчеркнул, что работает исключительно на честных проектах. При этом, говоря о том, отдал бы он своих детей на подобную передачу, телеведущий сказал, что «не хотел бы ломать психику ребенка с ранних лет».

«Я считаю, что ставить на ребенка как на скаковую лошадь — это неправильно», — признался он.

Нагиев рассказал и о том, кто был его фаворитом среди молодых участников конкурса.

«Мне очень понравился Миша Григорян, мне очень понравился Максим Ержан, я даже про Микеллу не могу сказать, что она плоха, она весьма талантливый человек. Вопрос только — настолько ли талантливый, чтобы был отрыв 60%», — сказал он.

Микелла Абрамова выступала на проекте «Голос. Дети» в команде наставницы Светланы Лободы . Она выбыла из основного состязания на этапе «Песни на вылет» в девятом выпуске шестого сезона.

Однако песня Юлии Началовой «Герой не моего романа» принесла ей победу в дополнительном раунде, который позволял одному из выбывших участников вновь вернуться в основной конкурс.

В итоге Абрамова получила 56,5% голосов. Сразу же после этого в интернете поднялась волна возмущения среди зрителей передачи, которые сочли, что дочь знаменитой певицы победила нечестным путем. Руководство телеканала сообщило, что проведет проверку из-за «аномальностей», которые были зафиксированы в ходе голосования.

Возмущение комментаторов привело к тому, что самой Абрамовой, ее матери и их фан-клубу пришлось заблокировать возможность оставлять сообщения к последним опубликованным фотографиям.

Из-за негодования аудитории один из наставников шоу певец Валерий Меладзе опубликовал видеообращение в своем инстаграме, в котором выразил надежду на пересмотр Первым каналом результатов голосования.

Многие предположили, что причиной произошедшего могла стать активная поддержка Абрамовой в социальных сетях другими звездами российского шоу-бизнеса, которые размещали подробные инструкции для голосования за нее.