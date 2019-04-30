Садальский предложил переименовать шоу «Голос. Дети»

Актер Станислав Садальский предложил переименовать название шоу «Голос. Дети» в «Поющие денежные мешки» из-за скандала вокруг победы в финале дочери певицы Алсу. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Садальский выразил уверенность в том, что голосование в финале конкурса не обошлось без так называемой накрутки голосов. Актер не согласился с итогами голосования, усомнившись, что фанаты Ержана Максима и других участников конкурса не голосовали за них.

Ранее Садальский заявил, что не сомневался в победе дочери Алсу, хотя в конкурсе, по его словам, участвовали "более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети".

На прошлой неделе дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне программы "Голос. Дети", набрав около 56 процентов голосов. За титул победителя сезона также боролись еще двое конкурсантов: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

Такие результаты вызвали широкий общественный резонанс. Многие зрители писали в соцсетях, что ожидали победы других конкурсантов.

Позже, после объявления победителя сезона, стало известно, что Первый канал намерен перепроверить результаты выбора победителя, так как были обнаружены "признаки аномального голосования". Телеканал решил установить, не модерировались ли голоса в пользу одного из участников.