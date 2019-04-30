Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский предложил переименовать шоу «Голос. Дети» 

РИА Новости + ещё 45 1 час назад
Актер Станислав Садальский предложил переименовать название шоу «Голос. Дети» в «Поющие денежные мешки» из-за скандала вокруг победы в финале дочери певицы Алсу. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Садальский выразил уверенность в том, что голосование в финале конкурса не обошлось без так называемой накрутки голосов. Актер не согласился с итогами голосования, усомнившись, что фанаты Ержана Максима и других участников конкурса не голосовали за них.
Ранее Садальский заявил, что не сомневался в победе дочери Алсу, хотя в конкурсе, по его словам, участвовали "более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети".
На прошлой неделе дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне программы "Голос. Дети", набрав около 56 процентов голосов. За титул победителя сезона также боролись еще двое конкурсантов: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.
Такие результаты вызвали широкий общественный резонанс. Многие зрители писали в соцсетях, что ожидали победы других конкурсантов.
Позже, после объявления победителя сезона, стало известно, что Первый канал намерен перепроверить результаты выбора победителя, так как были обнаружены "признаки аномального голосования". Телеканал решил установить, не модерировались ли голоса в пользу одного из участников.
Последние новости
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в "Голосе" Следующий финансовый обвал будет намного страшнее кризиса 2008 года Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Валерий Меладзе , Станислав Садальский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проект РФ «протащили» вопреки желанию ЕС3
В России хотят создать «список Бутиной»16
«Откатывают мир в прошлое»: новые обвинения РФ против США28
Альпака с лицом Джокера напугала посетителя фермы
Крымский мост ждет усовершенствование
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение