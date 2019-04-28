«Ужасно»: Пригожин объяснил победу дочери Алсу на «Голос. Дети»

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что победа на детском шоу «Голос» 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, вполне объяснима.

Напомним, что за нее проголосовали 56,5% зрителей, это привело к скандалу в Сети. Часть зрителей посчитала, что произошла накрутка голосов.

Однако, по мнению Пригожина, все дело в том, что за девочку могли активно голосовать поклонники Алсу, которых у нее очень много, а также ее друзья и коллеги, в том числе и те, кто даже не следили за ходом проекта Это, уверен продюсер, дало Микелле определенное преимущество перед остальными участниками, В чем нет ничьей вины, считает Пригожин.

«Ужасно, когда вокруг детей создается скандальный ажиотаж. В этой связи обращаюсь ко всем с просьбой: прекратите травлю в отношении Микеллы Абрамовой», — написал он в инстаграме, напомнив, что телепроекты — это бизнес взрослых людей.

Впрочем, как отмечает Пригожин, Абрамова не была хуже других конкурсантов, хотя, по его мнению, первого места был достоин Ержан Максим. Финал конкурса состоялся в пятницу вечером.

За звание победителя боролись также Валерий Кузаков, Ержан Максим.

В сети довольно активно откликнулись на такой ход событий, происшедшее многие сочли наглядной иллюстрацией «несправедливости мира» и значимости связей и денег в судьбах людей, в чем маленьким участникам конкурса пришлось убедиться слишком рано.