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«Ужасно»: Пригожин объяснил победу дочери Алсу на «Голос. Дети» 

Рамблер 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что победа на детском шоу «Голос» 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, вполне объяснима.
В Сети появилось несколько петиций после скандала на детском шоу «Голос»
Напомним, что за нее проголосовали 56,5% зрителей, это привело к скандалу в Сети. Часть зрителей посчитала, что произошла накрутка голосов.
Однако, по мнению Пригожина, все дело в том, что за девочку могли активно голосовать поклонники Алсу, которых у нее очень много, а также ее друзья и коллеги, в том числе и те, кто даже не следили за ходом проекта Это, уверен продюсер, дало Микелле определенное преимущество перед остальными участниками, В чем нет ничьей вины, считает Пригожин.
«Ужасно, когда вокруг детей создается скандальный ажиотаж. В этой связи обращаюсь ко всем с просьбой: прекратите травлю в отношении Микеллы Абрамовой», — написал он в инстаграме, напомнив, что телепроекты — это бизнес взрослых людей.
Впрочем, как отмечает Пригожин, Абрамова не была хуже других конкурсантов, хотя, по его мнению, первого места был достоин Ержан Максим. Финал конкурса состоялся в пятницу вечером.
За звание победителя боролись также Валерий Кузаков, Ержан Максим.
В сети довольно активно откликнулись на такой ход событий, происшедшее многие сочли наглядной иллюстрацией «несправедливости мира» и значимости связей и денег в судьбах людей, в чем маленьким участникам конкурса пришлось убедиться слишком рано.
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