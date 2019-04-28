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У рэпера Гуфа сгорел загородный дом 

Рамблер + ещё 9 9 минут назад
Фото: Instagram @therealguf
В Московской области едва не сгорел загородный дом рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф. Об этом музыкант сообщил в инстаграме, выложив видео полыхающего дома.
Инцидент произошёл в Апрелевке, близ Наро-Фоминска.
Пламя перекинулось на участок Гуфа от соседей, дом которых полностью сгорел сегодня рано утром.
Пожарные несколько часов боролись с огнем и спасли соседние постройки.
Пострадавших нет.
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. Дознаватели выясняют, кто устроил пожар в загородном доме рэпера.
Шоу-бизнес , Катастрофы , Происшествия , Гуф , Московская область
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