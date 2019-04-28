У рэпера Гуфа сгорел загородный дом

Инцидент произошёл в Апрелевке, близ Наро-Фоминска.

Пламя перекинулось на участок Гуфа от соседей, дом которых полностью сгорел сегодня рано утром.

Пожарные несколько часов боролись с огнем и спасли соседние постройки.

Пострадавших нет.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. Дознаватели выясняют, кто устроил пожар в загородном доме рэпера.