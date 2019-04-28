В Московской области едва не сгорел загородный дом рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф. Об этом музыкант сообщил в инстаграме, выложив видео полыхающего дома.
Инцидент произошёл в Апрелевке, близ Наро-Фоминска.
Пламя перекинулось на участок Гуфа от соседей, дом которых полностью сгорел сегодня рано утром.
Пожарные несколько часов боролись с огнем и спасли соседние постройки.
Пострадавших нет.
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. Дознаватели выясняют, кто устроил пожар в загородном доме рэпера.