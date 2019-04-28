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В Сети появилось несколько петиций после скандала на детском шоу «Голос» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Первый канал
Интернет-пользователи создали сразу несколько петиций и собирают подписи за пересмотр итогов финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», победу в котором одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.
Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу "Голос. Дети"
Так, Татьяна Бондарь создала петицию, в которой призвала пересмотреть итоги финала телепроекта. Автор инициативы убеждена, что резкий отрыв Микеллы по результатам смс-голосования от остальных финалистов «показывает нечестность или подкуп».
Свидетельством того, что другие участницы не менее достойны победы, Бондарь назвала количество лайков на YouTube под их выступлениями.
«Обидно за детей, за их талант и труд, которые несправедливо обесценены тщеславными действиями родителей-звезд и богачей», — подчеркнула она.
Петиция, подписи под которой поставили 50 человек, адресована руководству Первого канала и прокуратуре России.
Еще одну петицию создала Светлана Щекина. Она также призвала оспорить итоги шестого сезона конкурса.
«Голос» показал себя как проект, противоречащий мнению людей, интересам детей, совершенно коррумпированный», — убеждена автор петиции.
«Не дадим талантливых и одаренных детей отправлять на второй план только лишь потому, что кое-кто влиятельный решил протолкнуть своего ребенка!» — призвала она.
Петицию, адресованную программе «Голос. Дети», поддержали 768 человек.
Скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие сочли, что результаты голосования сфальсифицированы.
Певец Юрий Лоза подчеркнул, что у Микеллы «средние музыкальные способности», и отметил, что родителям следовало бы помочь дочери реализоваться в другой профессии.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией по голосованию в шоу.
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Комментарии10
Шоу-бизнес , Константин Эрнст , Генпрокуратура РФ
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