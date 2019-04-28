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Лобода встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Певица Светлана Лобода лично встретилась с ребятами, которые уступили дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу "Голос. Дети". Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники в эстрадных кругах.
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Как отмечается, во время встречи артистка вручила своим любимчикам премии.
До этого Лобода дала понять, кто на самом деле победил на "Голосе".
В своем инстаграме она разместила фотографии, среди которых не было победительницы конкурса — дочери Алсу. Пользователи сочли, что певица разместила снимки тех ребят, которые заслуживали победу, и поблагодарили ее за это.
Газета.Ru: последние новости
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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