Лобода встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Певица Светлана Лобода лично встретилась с ребятами, которые уступили дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу "Голос. Дети". Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники в эстрадных кругах.

Как отмечается, во время встречи артистка вручила своим любимчикам премии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 27 Апр 2019 в 10:33 PDT До этого Лобода дала понять, кто на самом деле победил на "Голосе".

В своем инстаграме она разместила фотографии, среди которых не было победительницы конкурса — дочери Алсу. Пользователи сочли, что певица разместила снимки тех ребят, которые заслуживали победу, и поблагодарили ее за это.