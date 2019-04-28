Британцы предположили пол будущего ребенка Меган Маркл

У принца Гарри и его жены Меган будет рыжеволосая девочка по имени Диана, которая появится на свет в начале следующего месяца, в этом уверены многочисленные британцы, сделавшие свои ставки на пол, внешность и имя нового члена королевской семьи в букмекерских конторах, пишет издание Straits Times

В букмекерской конторе William Hill, на то, что у четы родится дочь ставят в пяти случаях из семи. Трое из четырех британцев ставят на то, что у ребенка будут рыжие волосы.

Кроме того, большинство любителей делать ставки уверены, что девочку назовут в честь Дианы, матери принца Гарри, трагически погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

«Шестьдесят процентов всех ставок, связанных с именем младенца, сделаны на Диану», — рассказал представитель William Hill Руперт Адамс.

Остальные варианты: Грейс 7/1, Алиса 10/1, Изабелла 12/1, Виктория и Александрина — 14/1 и Элизабет 20/1.

Есть ставки и на то, что родится мальчик. Тут ставки распределились следующим образом: Артур 12/1, Чарльз 14/1, Джеймс и Эдвард — 16/1, Александр 20/1 и Джейкоб и Фрэнсис — 25/1.

Букмекеры, похоже, уверены, что ребенок родится в мае, в Фрогмор-хаус (Frogmore House) — загородной резиденции пары в 1 км от Виндзорского замка.

«Сейчас у нас ставки всего 1/5, на то, что ребенок родится на следующей неделе. То, что он появится на свет в мае, кажется наиболее вероятным сейчас», — говорят в букмекерских конторах.

Средняя ставка на королевского ребенка составляет около £4. По словам Адамса, ожидается, что весь рынок в индустрии ставок на королевского отпрыска, составит 5 миллионов фунтов стерлингов.

Игроки могут делать ставки и на то, кто будет лучше учиться:

ребенок Гарри или его двоюродный брат принц Луи, кто сочетается браком первым и даже, кто первым облысеет, в случае если родится все-таки мальчик.

Также предлагаются ставки на крестных родителей ребенка, в списке Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэмы, Серена Уильямс, Элтон Джон, Приянка Чопра и Опра Уинфри.