Наталья Андрейченко резко осудила бывшего мужа за выход в свет с любовницей

Актриса Наталья Андрейченко , известная ролью Мэри Поппинс, раскритиковала бывшего мужа композитора Максима Дунаевского за появление на публике с молодой любовницей, передает НТВ.

Уточняется, что 74-летний композитор был женат семь раз, а теперь представил публике новую пассию — музыковеда Аллу.

Андрейченко, которая была четвертой женой композитора, осудила тот факт, что Дунаевский еще не развелся с бывшей женой.

"У каждого своя жизнь, просто я там была, я через это проходила. Нельзя так поступать. Нельзя выходить в свет с новой женщиной, не решив ситуацию с предыдущей", — заявила она.

Она откровенно призналась, что для женщины оказаться в положении обманутой жены очень неприятно.