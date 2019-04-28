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Наталья Андрейченко резко осудила бывшего мужа за выход в свет с любовницей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Мосфильм
Актриса Наталья Андрейченко, известная ролью Мэри Поппинс, раскритиковала бывшего мужа композитора Максима Дунаевского за появление на публике с молодой любовницей, передает НТВ.
Уточняется, что 74-летний композитор был женат семь раз, а теперь представил публике новую пассию — музыковеда Аллу.
Андрейченко, которая была четвертой женой композитора, осудила тот факт, что Дунаевский еще не развелся с бывшей женой.
"У каждого своя жизнь, просто я там была, я через это проходила. Нельзя так поступать. Нельзя выходить в свет с новой женщиной, не решив ситуацию с предыдущей", — заявила она.
Она откровенно призналась, что для женщины оказаться в положении обманутой жены очень неприятно.
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Шоу-бизнес , Наталья Андрейченко , Максим Дунаевский , НТВ
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