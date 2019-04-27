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Собчак поссорилась с певицей Славой из-за Бузовой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Instagram
На днях на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Ольгой Бузовой. Журналистка осудила певицу за то, что та выступает в «жопе мира» — небольших ДК провинциальных городов. В таких местах, по ее словам, сложно представить выступления российских звезд первой величины, например, Светланы Лободы, Сергея Шнурова или Аллы Пугачевой. В ответ Бузова сообщила, что для нее это не имеет принципиального значения. Чуть позже у себя на странице в Instagram она написала, что если зрители ждут и хотят видеть артиста, то он «должен выступать в любом уголке мира, в любом зале».
Посмотрев интервью певица Слава возмутилась словами Собчак о «жопе мира» и вступилась за коллегу по цеху.
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«Это говорит тот человек, который баллотировался в президенты. Ксюшь, а ты не думала что эти люди за тебя голосовали, смотрят твою программу и создали тебе рейтинг? Они такие же люди, как я и ты. Как можно какой-то маленький город России называть «жопой мира»?» — говорит певица Слава в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.
Артистка отметила, что целиком и полностью на стороне Ольги Бузовой.
В ответ на выпад Славы Собчак попросила певицу «не трястись », а лучше попробовать понять смысл ее высказывания.
«Мой вопрос был о том, что звезды первой величины выступают в концертных залах определенного уровня, и к ним приезжают на концерт из всех сел, городов и «жоп», как на событие. Трудно представить более народную певицу, чем Пугачева, но в зените славы, она собирала стадионы а не ДК. Вот в этом и был мой вопрос: может лучше реже, но круче чем чаще, но дешевле?» — написала Собчак в своем телеграмм-канале.
Ранее Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой. После него балерина обвинила телеведущую в том, что она установила в ее бане скрытую камеру и рылась в личных вещах.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Алла Пугачева
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