Собчак поссорилась с певицей Славой из-за Бузовой

Посмотрев интервью певица Слава возмутилась словами Собчак о «жопе мира» и вступилась за коллегу по цеху.

«Это говорит тот человек, который баллотировался в президенты. Ксюшь, а ты не думала что эти люди за тебя голосовали, смотрят твою программу и создали тебе рейтинг? Они такие же люди, как я и ты. Как можно какой-то маленький город России называть «жопой мира»?» — говорит певица Слава в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

Артистка отметила, что целиком и полностью на стороне Ольги Бузовой.

В ответ на выпад Славы Собчак попросила певицу «не трястись », а лучше попробовать понять смысл ее высказывания.

«Мой вопрос был о том, что звезды первой величины выступают в концертных залах определенного уровня, и к ним приезжают на концерт из всех сел, городов и «жоп», как на событие. Трудно представить более народную певицу, чем Пугачева, но в зените славы, она собирала стадионы а не ДК. Вот в этом и был мой вопрос: может лучше реже, но круче чем чаще, но дешевле?» — написала Собчак в своем телеграмм-канале.

Ранее Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой. После него балерина обвинила телеведущую в том, что она установила в ее бане скрытую камеру и рылась в личных вещах.