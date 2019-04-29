Удар по репутации. Нагиев высказался о победе дочери Алсу

«Удар по репутации»: Нагиев о победе дочери Алсу

Ведущий песенного конкурса «Голос. Дети» на Первом канале Дмитрий Нагиев высказался за проверку результатов голосования в финале шоу, в котором одержала победу дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. По его словам, в противном случае честное имя всех, кто работал на проекте будет запятнано, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Удар по репутации, по репутации канала, по репутации каждого, кто работал на этом проекте, включая меня — это невосполнимо», — заявил Нагиев.

Ведущий подчеркнул, что всю свою жизнь он работает исключительно на «честных проектах», поскольку дорожит своей репутацией. При этом Нагиев не исключает, что в данном случае существует возможность «нечистоплотности».

«Повлиять (на результаты конкурса) могут деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз — это мое мнение», — рассуждает шоумен.

При этом Нагиев назвал имена ребят, кому отдал своё предпочтение в финале. Ими стали Миша Григорян и Максим Ержан. Телеведущий, впрочем, отдал должное таланту Микеллы Абрамовой.

«Вопрос только — настолько ли талантливый, чтобы был [такой] отрыв, 60%», — добавил Нагиев.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, стала победительницей 6-го сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале, набрав после финального испытания 56,5% зрительских голосов. В Сети называют победу «купленной», поскольку Абрамовой не было среди «народных фаворитов». Ранее голосовать за девочку призывала Алсу, а также звёзды шоу-бизнеса. Первый канал инициировал проверку.