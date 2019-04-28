Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают.

Военных из Екатеринбурга обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу, которая победила в шоу «Голос. Дети». По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали. В Минобороны и Росгвардии удивились данным обвинениям, назвав их «притянутыми за уши», сообщили корреспонденту «URA.RU» источники из военного окружения.

«Опять военных пытаются притянуть за уши. Опять нелепые слухи», — сообщил собеседник агентства. «Росгвардия, конечно, тут ни при чем. Этого просто не может быть», — уточнил источник «URA.RU».

Другой собеседник в военных кругах добавил, что были проверены все части Екатеринбурга, в том числе по линии связи.

«Никто никаких sim-карт в последнее время не получал», — заявил источник «URA.RU».

Агентство обратилось за официальным комментарием в управление информации Минобороны РФ и в департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с просьбой прокомментировать ситуацию.

URA.RU