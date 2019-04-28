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Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают. 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Военных из Екатеринбурга обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу, которая победила в шоу «Голос. Дети». По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали. В Минобороны и Росгвардии удивились данным обвинениям, назвав их «притянутыми за уши», сообщили корреспонденту «URA.RU» источники из военного окружения.
«Опять военных пытаются притянуть за уши. Опять нелепые слухи», — сообщил собеседник агентства. «Росгвардия, конечно, тут ни при чем. Этого просто не может быть», — уточнил источник «URA.RU».
Другой собеседник в военных кругах добавил, что были проверены все части Екатеринбурга, в том числе по линии связи.
«Никто никаких sim-карт в последнее время не получал», — заявил источник «URA.RU».
Агентство обратилось за официальным комментарием в управление информации Минобороны РФ и в департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с просьбой прокомментировать ситуацию.
URA.RU
Победу в телепроекте «Дети. Голос» одержала подопечная Светланы Лободы Микелла Абрамова — дочь известной певицы Алсу. За нее проголосовали 56,5% зрителей. Результаты конкурса были оглашены вечером в пятницу. Ночью в субботу в соцсетях пользователи возмутились такими итогами финала и обвинили создателей шоу в подтасовке результатов. Собственную проверку начал «Первый канал», где также заподозрили накрутку голосов. Высказались и знаменитости. Так, шоумен Максим Галкин заявил, что победу в шоу «Голос» должны были одержать другие участники. Он отметил, что не пустит своих детей на такого рода проекты.
Ura.Ru: последние новости
«Есть признаки аномального голосования». «Первый канал» проверит, как голосовали за дочь Алсу на шоу «Голос.дети» Не было сепсиса. Писатель Быков назвал истинную причину своей госпитализации Собчак: Пугачева посмеялась над Волочковой, пригласив на свой концерт
Комментарии15
Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Максим Галкин , Министерство обороны , Екатеринбург
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