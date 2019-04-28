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Скандал на «Голосе» привёл к рокировке фильмов о Святых на Первом 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: vk.com/voicekids1tv
Первый канал продолжает перекраивать телепрограмму после скандала, связанного с итогами шестого сезона популярного музыкального шоу «Голос. Дети». Экстренная отмена программы, посвящённой итогам конкурса, повлекла за собой и другие изменения в эфирной сетке.
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Итоговая передача «Голос. На самой высокой ноте» была анонсирована на 27 апреля. Такова традиция телеканала — на следующий день после финала рассказывать о том, каким непростым был путь юных участников к победе. Программу готовят заранее, а после объявления итогов добавляют информацию о том, кто занял первое место.
Однако из-за общественного резонанса по итогам шестого сезона шоу вместо этой передачи был показан документальный фильм о блаженной Матроне Московской — одной из самых почитаемых у православных верующих святых.
Изначально предполагалось, что рассказ о святой выйдет в эфир на Пасху — 28 апреля. Образовавшуюся пустоту в эфире заполнили документальным фильмом «Целитель Лука» — об архиепископе Симферопольском и Крымском, чьё служение церкви пришлось на первую половину XX века. Помимо этого, Лука был учёным, хирургом, автором богословских и медицинских работ.
Вместе с тем, как следует из телепрограммы, опубликованной на сайте Первого канала, замену произвели не на все часовые пояса, и некоторые регионы два дня подряд смотрели фильм о Матроне Московской.
Ранее News.ru писал, что Первый канал проводит проверку результатов конкурса «Голос. Дети» в связи с «признаками аномального голосования» в пользу одного из участников. Победителем шоу стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода. За неё проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись ещё двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.
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