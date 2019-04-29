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Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе» 

Lenta.ru + ещё 121 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин назвал причину, по которой дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в шоу «Голос. Дети». Об этом он написал в своем Instagram.
По его словам, единственным преимуществом Микеллы перед остальными участниками было то, что за нее голосовали друзья, коллеги и поклонники Алсу, и в этом вины ребенка нет.
«Я уверен, она выиграла этот конкурс, сама этого не ожидая», — пояснил он, добавив, что не считает Микеллу хуже других конкурсантов.
Также продюсер раскритиковал саму идею детских песенных конкурсов. Он заявил, что подобные мероприятия «тешат амбиции родителей, а детям наносят часто непоправимый вред», травмируя психику как победителей, так и проигравших.
Накануне Пригожин заявил, что считает решение жюри конкурса ошибочным. Он считает, что победителем конкурса должен был стать Максим Ержан.
Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
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