Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал причину, по которой дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в шоу «Голос. Дети». Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, единственным преимуществом Микеллы перед остальными участниками было то, что за нее голосовали друзья, коллеги и поклонники Алсу, и в этом вины ребенка нет.

«Я уверен, она выиграла этот конкурс, сама этого не ожидая», — пояснил он, добавив, что не считает Микеллу хуже других конкурсантов.

Также продюсер раскритиковал саму идею детских песенных конкурсов. Он заявил, что подобные мероприятия «тешат амбиции родителей, а детям наносят часто непоправимый вред», травмируя психику как победителей, так и проигравших.

Накануне Пригожин заявил, что считает решение жюри конкурса ошибочным. Он считает, что победителем конкурса должен был стать Максим Ержан.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.