«Место королевы шансона свободно»: Успенская после слухов о болезни сделала неожиданное признание

Известная исполнительница, «королева русского шансона» Любовь Успенская в Instagram заявила, что ее концерт в Красноярске прошел на ура. По ее словам, зрители подарили ей массу аплодисментов. Она же постаралась выложиться по полной и донести, как она сказала, до каждого свою любовь. Также она выразила признательность музыканту Андрею Иголкину, который присутствовал в зале. Звезда надеется, что концерт подарил ему вдохновение на новые творческие победы.

Между тем Любовь Успенская на опубликованной видеозаписи сделала неожиданное признание. Прощаясь со зрителями, она отметила, что именно поклонники помогают ей петь.

«Спасибо Красноярск. Скоро опять приедем. Место королевы шансона свободно. Скоро я буду королевой рэпа», — заявила популярная исполнительница.

Отметим, что несколько дней назад прошла информация, что Любовь Успенская госпитализирована. Между тем ее директор заявил, что с певицей все нормально. Однако два концерта звезды городах Сибири все-таки не состоялись.