«Умирать, так в парике»: Садальский о страшной смерти Ларионовой

Актер Станислав Садальский в день годовщины смерти советской актрисы Аллы Ларионовой написал в инстаграме пост, в котором назвал причину смерти артистки, а также рассказал о событии, которое стало отправной точкой в трагической судьбе Ларионовой.

Российский актер Станислав Садальский почтил память советской актрисы Аллы Ларионовой, посвятив ей пост в своем инстаграме. Он напомнил подписчикам, что в ночь на 25 апреля тело артистки обнаружили спасатели, выломавшие дверь в квартиру. Позже выяснилось, что причиной ее смерти стал обширный инфаркт.

Садальский рассказал историю, случившуюся незадолго до смерти 69-летней актрисы. Направляясь в самолете на гастроли, Ларионова почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ее тогда положили в проходе, актриса Нонна Мордюкова дала ей выпить нитроглицерин, а Валентина Титова предложила помочь снять парик, чтобы ей было легче дышать.

«На что Алла сказала: «Никогда! Умирать — так в парике!» Она и умерла с сеточкой на волосах и в бигуди. Дочь Алена, приехавшая со спасателями, сняла с нее четыре штуки» — написал звездный блогер.

Садальский выразил мнение, что здоровье Ларионовой пошатнулось после автокатастрофы, в которую она попала по вине знаменитого артиста Георгия Юматова — он был за рулем автомобиля.

«У нее сильно пострадало лицо — разорвалась верхняя губа. Неудачная пластическая операция результатов не дала, в кино Аллу больше не приглашали. Нечастые выступления в концертных программах «Товарищ Кино» особой прибыли не приносили. — написал актер. — Она всегда стеснялась быть слабой, немощной, боялась стать кому-то в тягость или просить что-то у вышестоящих».

Садальский рассказал о том, что супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина предлагала помощь актрисе, как и многим другим артистам, но та отказалась, продолжая жить «на свою маленькую пенсию, едва превышавшую пять сотен рублей».

«Жила трудно, часто болела, страдала за свою младшую дочь от Рыбникова Аришу, которая спивалась, старшей, от Переверзева, гордилась», — продолжил артист.

Вместе с тем, актер напомнил, что в 1953 году на фестивалях в Каннах и Венеции зарубежная пресса писала про Аллу Ларионову как о «русском чуде».

«Чарли Чаплин мечтал снять ее в своей картине и был очень огорчен, когда чиновники Комитета по делам кинематографии нагло наврали, что Алла Ларионова очень занята, что ее съемки расписаны аж до 2000 года. Не просчитались. В 2000-м году Аллочки не стало», — заключил Садальский.

Ранее артист в своем инстаграме рассказал о встрече с бывшей заведующей труппой МХТ имени Чехова Татьяной Бронзовой. Он поделился историей о том, как та была вынуждена покинуть театр из-за того, что Олег Табаков пришел на смену Олега Ефремова в должности художественного руководителя.

«Олег Ефремов считал Таню лучшей заведующей труппой в мире. Кто не знает, что это за должность, рассказываю: заведующий труппой должен наизусть знать все составы участников спектаклей, где нужен дубль, где пришло время кого-нибудь заменить», — написал актер.

По его словам, Ефремов всегда интересовался мнением Бронзовой при создании спектакля и во время распределения ролей. Он отметил, что в то время формированием всей театральной труппы занималась Татьяна Васильевна.

«Кстати, зав труппой должен всегда знать все, что происходит с артистом, а с артистом происходит именно все! Это связано не только с творческими моментами, но и, конечно, с личными. Все эти нюансы нужно держать в голове и быть готовым ко всяким неожиданностям», — подчеркнул Садальский.

Он отметил, что заведующему труппой необходимо быть круглосуточно на связи, поскольку бывают ситуации, когда требуется принять срочные меры.

«Татьяна с этим справлялась блистательно. После прихода в театр нового худрука Олега Табакова ушла, слишком разительная пропасть оказалась между учителем и учеником. Но это, как говорят знатоки, совсем другая история», — заключил он.

За несколько дней до заявления Садальского сын Олега Табакова Павел рассказал о том, что его вынудили уйти из «Табакерки».