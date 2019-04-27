Заткнула родителей: ультиматум русской невесты Джонни Деппа

Родители молодой русской невесты голливудского актера Джонни Деппа отказались комментировать отношения пары, сославшись на ее запрет. Ранее в прессе появилась информация о предстоящей свадьбе 55-летнего актера и 20-летней танцовщицы Полины Глен.

Родители 20-летней россиянки Полины Глен прокомментировали ее отношения с голливудским актером Джонни Деппом. Мать и сестра питерской танцовщицы не стали распространяться на эту тему, заявив, что «не комментируют ее жизнь». Отец девушки признался, что ему не разрешено общаться с журналистами по поводу частной жизни дочери, сообщает сайт kp.ru.

«Я без разрешения Полины интервью не даю. Ее личная жизнь — это ее достояние. Поэтому я не могу вам об этом рассказывать», — заключил мужчина.

На днях портал Daily Mail сообщил о том, что 55-летний актер собирается жениться на молодой россиянке. Согласно источнику из окружения Полины Глен, знакомство пары состоялось на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе в прошлом году.

В начале этого года в прессе появились фотографии Деппа, целующегося с неизвестной женщиной в гостинице Белграда. Сообщалось также, что она же сопровождала артиста во время его визита в Москву в качестве гитариста группы The Hollywood Vampires. Таблоид выяснил, что в настоящее время Полина Глен живет вместе со скандальной звездой в его доме на Сансет-бульваре. По словам источника, знакомого с ситуацией, Полину постоянно приглашали на мероприятия, куда ходят звезды первой величины, потому что она — «танцовщица и сексуальная девушка».

«Она просто отдыхала на вечеринке и не знала, кто он такой, до того, как он подошел и представился», — рассказал источник.

Он отметил, что именно тогда началось общение актера и 20-летней петербурженки. Как рассказал анонимный комментатор, Депп заинтересовался молодой россиянкой, потому что ей не было известно, кто он такой.

«Он переживает судебную тяжбу со своей бывшей женой, а тут появляется красивая русская танцовщица, которая ничего от него не хочет», — отметил инсайдер, убежденный в том, что русские «не имеют представления об актерах, а люди всегда выглядят по-другому в реальной жизни».

«Когда она узнала кто он, она была счастлива», — подытожил собеседник портала.

Родители Полины все еще живут в России, а она, согласно источникам, переехала в США несколько лет назад ради развития в профессиональной сфере. Информатор издания отметил, что она «по-настоящему милая и заботливая» и не намерена ставить крест на карьере только из-за отношений с голливудской звездой.

«Она очень сдержанная. Она ездит в танцевальную студию от него, а потом приезжает домой. Я не думаю, что кто-то знает о том, что она там живет», — добавил собеседник издания.

Однако в инстаграме девушки нет никаких упоминаний про отношения с актером. Тем не менее, подписчики уже вовсю поздравляют ее с грядущим замужеством. Примечательно, что многие англоязычные поклонники написали девушке: «Пожалуйста, не обижай Джонни».

Отметим, что с момента скандального расставания с актрисой Эмбер Херд у Деппа не было официальных отношений. Херд подала на развод в мае 2016 года, обвинив актера в избиении и жестоком обращении. Решить все формальные вопросы бывшие супруги смогли только в январе 2017 года, тогда актриса стала богаче на $7 млн, а Депп стал обладателем репутации домашнего насильника и персоной нон-грата в Голливуде.

Позже в интервью журналу Rolling Stone актер признался, что его близкие настойчиво отговаривали его от женитьбы на Херд или настаивали, как минимум, подписать брачный контракт. Все советы прошли мимо ушей влюбленного Джонни Деппа. На сегодняшний день состояние актера оценивается примерно в $200 млн Вместе с тем, в данный момент он ведет борьбу в суде против своих бывших менеджеров — Депп обвиняет их в растрате большей части гонораров за съемки в нескольких фильмах.

Также известно, что звезда франшизы «Пираты Карибского моря» подал ответный иск за клевету на бывшую супругу, которая обвинила его в домашнем насилии: в случае если ему удастся доказать, что он не избивал ее, а, напротив, она изменяла ему и избивала, суд постановит Херд выплату в сумме $50 млн