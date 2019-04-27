Галкин в шоке от результатов шоу «Голос. Дети»

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«В шоке от результата»: Галкин о победе дочери Алсу в «Голос. Дети» 

Рамблер 18 минут назад
Телеведущий Максим Галкин не остался равнодушным к итогам голосования финала шестого сезона шоу «Голос. Дети», победительницей которого стала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Лобода отреагировала на результаты финала "Голос. Дети"
Он выложил в Инстаграме видео и отметил, что был впечатлен выступлением Ержана Максима, его «невероятным и природным голосом».
Он также выразил несогласие с результатами шоу. В финале за Абрамову проголосовали 56,5% зрителей, за Ержана Максима — 27,9% зрителей, за Валерия Кузакова — 15,6%.
«Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер…Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр «Голоса»», — отметил он.
Галкин подчеркнул, что предпочтет, чтобы его дети никогда не становились участниками каких-либо конкурсов и не получали психологических травм.
Однако вскоре Галкин удалил свою запись. «Почему вы удалили пост про Ержана Максима?», «Максим, сейчас был пост 5 минут назад про то, за кого Вы голосовали, Вы удалили? Зачем?» — поинтересовались пользователи.
Комментарии213
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Иванова , Максим Галкин
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