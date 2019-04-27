Отец Началовой пожаловался на требования Фролова

Отец скончавшейся певицы Юлии Началовой Виктор рассказал о требованиях ее бывшего возлюбленного нападающего корейского "Дэмен Киллер Уэйлс" Александра Фролова, передает Starhit.

Хоккеист претендует на имущество исполнительницы, так как имеет от нее расписку на 20 млн рублей.

"Это ужас. Он не собирается договариваться, а требует половину квартиры. Он не понимает, наверное, деньги ему глаза закрыли", — возмутился Началов.

Отец звезды эстрады утверждает, что его внучка станет ответчиком, ведь она является наследницей квартиры.

Ранее дочь Началовой вышла на сцену на 40-й день после смерти матери.