«Думаю о смерти»: у звезды «Убойной силы» обнаружен рак

Актриса Кристина Кузьмина стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Артистка рассказала о своих отношениях с бывшим мужем, режиссером Дмитрием Месхиевым, потере первенца и борьбе с онкологическим заболеванием.

Российская актриса Кристина Кузьмина, звезда культового сериала «Убойная сила», побывала в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказала о тяжелых испытаниях в своей жизни: потере первенца, скандалах и разводе с режиссером Дмитрием Месхиевым и борьбе с раком.

В 2013 году у актрисы был диагностирован рак груди. Кузьмина убеждена, что болезнь развилась на фоне сильного стресса.

«У меня был в прошлом году новый рак. Как мне сказал один приятель, на мою жизнь слишком много выпало. Но, может, в прошлой жизни у меня была карма ужасная. Было несколько операций. Я лечилась в Питере. Денег не было. Откуда? Я же не работала. У меня не такие гонорары, чтобы иметь беспечное будущее, настоящее. Я никогда ни у кого не буду просить», — сказала она.

Вместе с тем она отметила, что у нее случился рецидив болезни, и бывший муж оказался рядом.

«За последний год мы наладили отношения и стали очень близкими друг другу людьми. Дима не предал меня и помог. Мы с ним как брат с сестрой», — сказала актриса.

— Я думаю о смерти постоянно, но при этом я об этом не думаю. Дочка была бы с папой, если бы меня не стало. А еще я купила ей собаку. Не все вещи возможно проанализировать, иногда что-то идет изнутри. Мы не рацио, мы живем чувствами».

Кузьмина также рассказала о том, что с Месхиевым они познакомились на пробах к фильму «Принцесса и нищий», но в тот раз она не получила роль. Будучи молодой студенткой, она обратила внимание на мужчину, он ей приглянулся. У нее на тот момент не было опыта серьезных отношений.

«Пришла и сказала: «Мама, я сегодня встретила человека, который мне сильно понравился», — цитирует актрису «Стархит».

Однако в то время кинематографист увлекся ее подругой Лаурой. Дело даже дошло до свадьбы, которая, впрочем, вскоре обернулась разводом.

«Я подумала, что он пригласил меня в ресторан, чтобы поговорить о нашей общей подруге, с которой только разошелся. Мы болтали несколько часов, а потом он взял и выпалил: «Ты мне нравишься очень давно, я в тебя влюблен». Это известие настолько шокировало меня, что я даже не понимала, как на это реагировать», — призналась артистка.

В 2008 году состоялась свадьба Кузьминой и Месхиева. Поначалу их семейная жизнь напоминала сказку.

«Этот человек взял меня так в облачко и нес», — вспоминала актриса.

Влюбленные готовились к рождению первого общего ребенка, но случилась трагедия.

«К сожалению, он не родился, и все начало угасать. Он родился, прожил три дня и умер. Врачи говорили, что это какая-то необъяснимая история. А я была в таком невменяемом состоянии, что было трудно взять себя в кулак. И я пошла играть спектакль в театр. Это единственный выход из душевной боли», — говорила артистка.

Кузьмина рассказала о том, что ей даже не дали посмотреть на ребенка, его сразу унесли. Малыша видела только мать актрисы.

«Я не знаю, кто его хоронил, я не видела справки о его смерти. Дима предпочитает об этом не говорить. Тогда он меня отправил гулять в Италию с мамой. С этого момента и пошло охлаждение наших чувств. Каждый переживал эту боль по-своему», — призналась она.

Через несколько лет Кузьмина вновь решилась стать мамой. У супругов родилась дочь Агриппина. Событие, которое, казалось бы, должно было укрепить семью, напротив отдалило супругов.

Актриса отметила, что Месхиев подарил ей много ролей в кино, которыми она может гордиться. Она призналась, что считает его хорошим режиссером, однако в частной жизни он вел себя как диктатор. Она привела в пример случай, произошедший во время съемок фильма «Семь кабинок». Актриса посетовала на то, что чуть не умерла из-за того, что ей приклеили на клей чулки, которые постоянно сползали.

«Когда сдирала с себя чулки, у меня образовался фурункул. Я поехала в травмпункт, но в итоге оказалась в реанимации. Нам пришлось остановить съемки», — поделилась она.

В 2012 году супруги развелись, затем последовала череда судебных исков, Кузьмина требовала у Месхиева имущество, тогда как он хотел забрать дочь. Однажды они даже подрались.