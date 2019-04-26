Ургант предложил сделать Ким Чен Ына мэром Копейска

«Никто не хочет идти в политику и быть мэром Копейска. Можно, пока здесь Ким Чен Ын, предложить ему этот пост», — сказал ведущий в ходе передачи «Вечерний Ургант».

По мнению Урганта, другим кандидатом мог бы стать его соведущий Митя Хрусталев. Правда, у того есть судимость.

Причиной того, что никто не заявился на выборы Копейска, по мнению Урганта, кроется в названии. Чтобы желающих было больше, нужно переименовать его в Златослитовск-Алмазный.