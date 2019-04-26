Телеведущий Иван Ургант решил помочь Копейску с поиском мэра, ведь в главы города не захотел пойти никто. По мнению Урганта, там вполне мог бы обосноваться Ким Чен Ын, только город пришлось бы переименовать в Северокопейск.
«Никто не хочет идти в политику и быть мэром Копейска. Можно, пока здесь Ким Чен Ын, предложить ему этот пост», — сказал ведущий в ходе передачи «Вечерний Ургант».
По мнению Урганта, другим кандидатом мог бы стать его соведущий Митя Хрусталев. Правда, у того есть судимость.
Причиной того, что никто не заявился на выборы Копейска, по мнению Урганта, кроется в названии. Чтобы желающих было больше, нужно переименовать его в Златослитовск-Алмазный.
Как рассказал накануне председатель собрания депутатов Копейска Владимир Емельянов портал Znak.com, пока не поступило ни одной заявки на участие в выборах мэра города. Подать документы можно до 29 апреля включительно.