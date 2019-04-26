Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не было сепсиса. Писатель Быков назвал истинную причину своей госпитализации 

Ura.Ru + ещё 9 32 минуты назад
Писатель Дмитрий Быков заявил, что его экстренно госпитализировали в связи с отравлением. Однако, чем именно отравился публицист, пока остается загадкой.
Прямо из больницы Быков записал двухчасовую программу для «Эхо Москвы», в которой сообщил слушателям, что плохо ему стало в самолете, когда он летел после лекции из Екатеринбурга в Уфу.
«Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления — это было отравление, — она не установлена. Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: «Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело»», — пояснил публицист. Сам он также теряется в догадках, почему внезапно потерял сознание и что стало причиной его отравления.
Быков особо подчеркнул, что не болен сахарным диабетом и у него нет гипертонии. Кроме того, он не позволяет себе «алкогольных и наркотических излишеств», пишет телеканал 360.
Быков был экстренно госпитализирован 16 апреля в Уфе, куда он прибыл после лекции в Екатеринбурге, напоминает агентство Nation News. Позже писателя ввели в искусственную кому. Врачи диагностировали у него тяжелую форму сепсиса.
Ura.Ru: последние новости
Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой Собчак: Пугачева посмеялась над Волочковой, пригласив на свой концерт Медведев пожелал здравомыслия Зеленскому
Комментарии9
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Быков , Эхо Москвы , Телеканал "360° Подмосковье" , Екатеринбург , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ назвали безоружной против «минного терроризма»7
Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова
«Безногая утка»: Порошенко охарактеризовали в РФ
Раскрыта причина страшной трагедии в ЛНР5
На РФ накинулись с обвинения в «стратегической уловке»11
Видео
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона
Шоу-бизнес
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Общество
Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса
Политика
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Шоу-бизнес Статьи
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение