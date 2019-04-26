Не было сепсиса. Писатель Быков назвал истинную причину своей госпитализации

Писатель Дмитрий Быков заявил, что его экстренно госпитализировали в связи с отравлением. Однако, чем именно отравился публицист, пока остается загадкой.

Уфу. Прямо из больницы Быков записал двухчасовую программу для «Эхо Москвы», в которой сообщил слушателям, что плохо ему стало в самолете, когда он летел после лекции из Екатеринбурга

«Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления — это было отравление, — она не установлена. Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: «Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело»», — пояснил публицист. Сам он также теряется в догадках, почему внезапно потерял сознание и что стало причиной его отравления.

Быков особо подчеркнул, что не болен сахарным диабетом и у него нет гипертонии. Кроме того, он не позволяет себе «алкогольных и наркотических излишеств», пишет телеканал 360.

Быков был экстренно госпитализирован 16 апреля в Уфе, куда он прибыл после лекции в Екатеринбурге, напоминает агентство Nation News. Позже писателя ввели в искусственную кому. Врачи диагностировали у него тяжелую форму сепсиса.