Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Быков раскрыл причину своей госпитализации 

Lenta.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что попал в больницу из-за отравления. Об этом он сообщил в передаче «Один» в эфире «Эха Москвы».
По его словам, врачи не смогли выяснить, чем именно он отравился. Быков подчеркнул, что у него не было «никаких ни алкогольных, ни наркотических излишеств». Также он опроверг слухи о диабете и гипертонии.
«Когда человек умирал и не умер — это с одной стороны приятно, но с другой немного разочаровывает», — добавил Быков.
Писатель был был госпитализирован 17 апреля. Его самочувствие ухудшилось во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, куда он направлялся на лекцию. Публициста погрузили в медикаментозную кому и на следующий день перевезли в Москву. Быков пришел в сознание 21 апреля.
Последние новости
Михаил Горбачев попал в больницу Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше Украина раскрыла предложение для России по транзиту газа
Шоу-бизнес , Дмитрий Быков , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина трагедии в ЛНР
На РФ накинулись с обвинения в «стратегической уловке»6
Еще одна страна остановила поставки нефти из РФ18
«Верховная Рада удачно подыграла Путину»
Из-за невыносимых условий: Новое заявление по паспортам РФ93
Видео
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона
Шоу-бизнес
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Общество
Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса
Политика
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Шоу-бизнес Статьи
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение