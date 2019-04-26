Дмитрий Быков раскрыл причину своей госпитализации

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что попал в больницу из-за отравления. Об этом он сообщил в передаче «Один» в эфире «Эха Москвы».

По его словам, врачи не смогли выяснить, чем именно он отравился. Быков подчеркнул, что у него не было «никаких ни алкогольных, ни наркотических излишеств». Также он опроверг слухи о диабете и гипертонии.

«Когда человек умирал и не умер — это с одной стороны приятно, но с другой немного разочаровывает», — добавил Быков.

Писатель был был госпитализирован 17 апреля. Его самочувствие ухудшилось во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, куда он направлялся на лекцию. Публициста погрузили в медикаментозную кому и на следующий день перевезли в Москву. Быков пришел в сознание 21 апреля.