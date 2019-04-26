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«Ситуация патовая»: актриса «Склифосовского» в реанимации 

Рамблер + ещё 4 24 минуты назад
Актриса Ирина Сенотова, игравшая в таких сериалах, как «Ранетки» и «Склифосовский», попала в реанимацию, сообщила ее дочь Мария Оамер в своем инстаграме.
«Ситуация патовая: моя мама находится в реанимации в очень тяжелом состоянии», — написала она.
Девушка попросила подписчиков помочь со сбором крупной, но не озвученной суммы на лечение Сенотовой.
По данным РЕН ТВ, у 50-летней Ирины Сенотовой — пневмония. Ранее актриса дважды отказывалась от госпитализации, однако теперь была экстренно доставлена в одну из больниц Москвы.
Ирина Сенотова играла в таких театрах, как Современник, Театр имени Маяковского и Большой драматический театр имени Товстоногова.
Кроме того, актриса известна ролями в более чем трех десятках фильмов и сериалов, в том числе в «Кармелите», «Виоле Таракановой», «Ранетках», «Монтекристо», «Креме», «Светофоре», «Склифосовском», «Челночницах» и «Операции "Сатана"».
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Мария Оамер , Ирина Сенотова
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