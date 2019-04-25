Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии

Из-за слабых сосудов певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, полученные в результате ДТП гематомы стали причиной мощного воспалительного процесса, рассказала продюсер артистки. Она также сообщила, что звезду перевели в палату из отделения реанимации.

После аварии, в которую попала певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, у артистки начался мощный воспалительный процесс в больнице, где она находится в настоящий момент, рассказала ее продюсер Маргарита Соколова «Пятому каналу».

«Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила», — сказала Соколова.

По ее словам, Абросимова получила очень серьезные повреждения из-за слабых сосудов и не может сама дать комментарий из-за сильного удара, который пришелся на подбородок во время ДТП. При этом Соколова сообщила, что звезду перевели из отделения реанимации в палату, ее самочувствие оценивается как стабильное, передает агентство городских новостей «Москва».

«Она была в реанимации, сейчас уже нет. Чувствует себя стабильно, но нельзя сказать, что какой-то серьезный прорыв есть и ей стало резко вдруг хорошо. Пока лечится, будем ждать — как только станет легче, думаю, что она сама в СМИ это откомментирует все», — сказала Соколова.

О том, что певица попала в аварию, ее продюсер сообщила в своем инстаграме, чтобы избежать возможных «спекуляций и недопонимания в дальнейшем».

«На днях моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа «Абонент не доступен». Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи — спасибо им огромное!» — написала она.

Представитель артиста также попросила с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и пожелать певице скорейшего выздоровления.

«Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20-х чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесем на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить», — пообещала она.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Соколова раскрыла некоторые подробности ДТП, в котором пострадала артистка.

«Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр», — сказала она.

В результате произошедшего Абросимова получила множественные повреждения мягких тканей, однако жизненно важные органы задеты не были.

Певица попала в ДТП через месяц после того, как объявила в интервью Woman.ru о возвращении из творческого отпуска, который она взяла год назад из-за проблем со здоровьем.

«Что касается восстановления, сегодня я в порядке. Первое время не было сил вообще ни на что. Однако через короткий промежуток времени я уже начала всем звонить и говорить, что пора возвращаться. Тем не менее пауза продлилась год, как мы и планировали», — рассказала она.

Говоря о причинах, которые побудили ее на год уйти со сцены, Абросимова заявила, что к моменту принятия этого решения она не чувствовала «ни моральных, ни физических сил продолжать концертную деятельность».

«Я буквально доконала себя: мне были необходимы тишина и покой. Я нуждалась в том, чтобы снова встать на ноги и почувствовать себя в первую очередь личностью. За последние годы из-за событий в личной жизни, бесконечных гастролей я стала замечать, что не успеваю за этой жизнью», — отметила она.

По словам Абросимовой, за это время ей удалось переосознать себя, окружающих людей и весь мир и обрести с собой гармонию.

Через неделю после интервью певица сообщила о расставании с бойфрендом, отношения с которым назвала «нездоровыми».

«Хочу вместе с вами порадоваться, что, наконец, покончила с долгосрочными и нездоровыми отношениями в своей жизни. Чувства, которые ничего не создают, а только рушат и мучают обоих. Впервые мне это поведала Ирина Хакамада, великая женщина, которая пользуется моим огромным уважением», — передает ее слова «7Дней».

Звезда подчеркнула, что ситуация в личной жизни привела к тому, что ее нервы стали «ни к черту», в душе была пустота, а здоровье сильно испортилось. По словам певицы, только сейчас она вновь начинает дышать свободно, «видимо, благодаря весне».