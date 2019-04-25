«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона 

Музыкант Андрей Макаревич высказался относительно возможного запрета ввоза мясной и молочной продукции из-за рубежа для россиян. Его слова приводит сообщает газета «Взгляд».
«Ну их всех в задницу, вот честно. Я так от этого идиотизма устал! Ничего не хочу комментировать», — заявил Макаревич.
Ранее принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ссылаясь на письмо, адресованное вице-премьеру Алексею Гордееву, сообщила, что представители Национальной мясной ассоциации предлагают изымать у россиян, въезжающих в страну из-за границы, мясные и молочные продукты. Авторы обращения пояснили, что меры необходимы для того, чтобы исключить завоз возбудителей опасных болезней для животных. Для этого производители призвали усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Впрочем, авторы инициативы готовы сделать исключение для молочных смесей и детского питания.