Джонни Депп собрался жениться на молодой россиянке

Девушка последние два года живёт в Лос-Анджелесе . Её знакомство с известным артистом состоялось на одной из вечеринок в 2018 году, сообщает Daily Mail.

Сейчас Глен живёт в особняке 55-летнего Деппа. Гости актёра, по сведениям источника издания, перед знакомством с девушкой вынуждены подписывать соглашение о неразглашении.

Молодые решили не откладывать свадьбу и собираются провести её в ближайшее время. Дата торжества не сообщается. После свадьбы пара намерена посетить Россию для знакомства с семьей девушки.

Ранее News.ru сообщал, что актриса Эмбер Хёрд выдвинула новые обвинения против своего бывшего мужа Джонни Деппа. По словам артистки, он, будучи нетрезвым, якобы таскал её за волосы и душил. Хёрд заявила, что проблемы начались, когда актёр стал злоупотреблять алкоголем и наркотиками: он становился другим человеком, часто бредящим и жестоким, которого она называла «монстром».