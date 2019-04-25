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Джонни Депп собрался жениться на молодой россиянке 

News.ru + ещё 16 1 час назад
Американский актёр Джонни Депп выбрал себе новую невесту. Ею стала 20-летняя танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен.
Девушка последние два года живёт в Лос-Анджелесе. Её знакомство с известным артистом состоялось на одной из вечеринок в 2018 году, сообщает Daily Mail.
Сейчас Глен живёт в особняке 55-летнего Деппа. Гости актёра, по сведениям источника издания, перед знакомством с девушкой вынуждены подписывать соглашение о неразглашении.
Молодые решили не откладывать свадьбу и собираются провести её в ближайшее время. Дата торжества не сообщается. После свадьбы пара намерена посетить Россию для знакомства с семьей девушки.
Ранее News.ru сообщал, что актриса Эмбер Хёрд выдвинула новые обвинения против своего бывшего мужа Джонни Деппа. По словам артистки, он, будучи нетрезвым, якобы таскал её за волосы и душил. Хёрд заявила, что проблемы начались, когда актёр стал злоупотреблять алкоголем и наркотиками: он становился другим человеком, часто бредящим и жестоким, которого она называла «монстром».
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Шоу-бизнес , Видео , Джонни Депп , Лос-Анджелес , Санкт-Петербург
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