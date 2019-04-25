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СМИ: умер актер Жан-Пьер Марьель 

ТАСС + ещё 5 11 минут назад
Фото: epa
Французский киноактер Жан-Пьер Марьель умер в среду в возрасте 87 лет. Об этом сообщил телеканал Би-эф-эм со ссылкой на семью актера.
"Агата Марьель с грустью сообщает, что ее муж, актер Жан-Пьер Марьель, скончался 24 апреля в 16:24 по местному времени (17:34 мск) в больнице Сен-Клу после продолжительной болезни", — передает Би-эф-эм заявление жены.
Жан-Пьер Марьель — актер преимущественно комических ролей, на его счету съемки в более чем ста фильмах, в том числе "Ограбление", "Шегреневая кожа", "Большое турне" и другие. Актер семь раз был номинирован на премию "Сезар", в 2007 году получил Ордер Почетного легиона.
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Шоу-бизнес , Жан-пьер Марьель
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