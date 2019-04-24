«Мне обидно»: критика Собчак довела Бузову до слез

Ольга Бузова стала героиней Youtube-шоу «Осторожно, Собчак ». Как пишет «Вокруг ТВ», певица и телеведущая дала интервью Ксении Собчак в своем ресторане BUZfood на Цветном бульваре в Москве

Воспользовавшись случаем, Собчак решила провести ревизию ресторана. Журналистка отметила отсутствие теплового тамбура на входе в заведение и обнаружила на кухне расческу для волос. Кроме того, Ксения предположила, что гости заведения Бузовой — это специально приглашенная массовка, поскольку на их столах не было еды.

Собчак припомнила Бузовой и другие ее бизнес-проекты. По ее словам, ни один из них не увенчался успехом: ни криптовалюта, ни магазин бижутерии, ни бутик модной одежды.

Слова Собчак довели Бузову до слез. Она заявила, что приглашала Ксению на различные мероприятия, но та выбрала ресторан, чтобы раскритиковать его.

«Ты прекрасно знаешь, как сложно строить бизнес. Конкретно в этой ситуации у меня не сразу все получилось. Но я не из тех людей, которые не доводят дело до конца. И я, по сути, в этой жизни одна. Ну, реально, у меня нет мужчины. Себя я сделала сама, карьеру строю сама. И когда в сложной ситуации ты приходишь и носом тыкаешь, говоря, что у меня тут все ***, конечно, мне обидно», — возмутилась Бузова.