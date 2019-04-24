Потянуло домой? Собчак вернулась к Бузовой в «Дом-2»

Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме фотографию с бывшей ведущей проекта Ксенией Собчак , сделанную на «лобном месте» — одной из локаций передачи, где проходит обсуждение основных ее событий. В сопроводительном тексте к фотографии Бузова поздравила Собчак «с возвращением».

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с Ксенией Собчак, которая вела передачу с 2004 года по 2012 год, сделанную на «лобном месте» — специальной локации на шоу, где происходит сбор всех участников программы.

«С возвращением домой, Ксения Анатольевна», — подписала Бузова фотографию.

Она пообещала раскрыть все подробности о происходящем позднее. Часть подписчиков сразу же предположила, что Собчак решила вернуться в свой старый проект в качестве ведущей, однако многие возразили им, что речь идет скорее об интервью, которое Бузова могла дать для нового выпуска YouTube-проекта своей коллеги «Осторожно, Собчак».

Ранее сообщалось, что во время выступления Бузовой в одном из ночных клубов в Мытищах певице неожиданно стало плохо, и охранникам пришлось под руки увести ее в гримерку, после чего артистка не смогла выйти к зрителям, чтобы сфотографироваться и раздать автографы.

«Бузову увели в гримерку под руки. Было видно, что она плохо себя чувствует, Она как-то резко побледнела», — рассказал один из очевидцев, пишет сайт kp.ru.

На концерт в Мытищах Бузова приехала с другого мероприятия в Подмосковье — в Подольске певица приняла участие в выступлении рэпера Леши Свика, с которым она поцеловалась на глазах у публики. В связи с этим, многие предположили, что потеря сил у артистки была вызвана усталостью, однако ее официальный представитель Антон Богославский опроверг информацию об ухудшении ее самочувствия.

«У нее прекрасное самочувствие. Хотя, конечно, она подустала, потому что 30 марта у нее было два концерта. В целом на ее самочувствии это никак не отразилось — и тогда и сейчас она чувствует себя очень хорошо», — сказал он РЕН ТВ.

При этом сама Бузова неоднократно говорила о том, что работает на износ и даже рассказывала в своем инстаграме о том, что ей пришлось для облегчения своего физического состояния лечь под витаминную капельницу.

Волнение поклонников вызвал случай в Санкт-Петербурге, где она упала в обморок прямо во время выступления. Благодаря тому, как изящно это произошло, публика на сразу поняла, что именно случилось — во время потери сознания певицу подхватил на руки один из танцоров, который вынес ее со сцены.

«Я потянула сильно шею на съемках клипа, и мне врач прописал вообще постельный режим, что меня надо оставить дома и на сутки запереть, чтобы я выспалась. Я никому не говорила, не жаловалась на здоровье. И не стала вчера обсуждать это — ведь артист только в одном случае не может выйти на сцену — если он не при смерти», — прокомментировала этот случай Бузова.

Через несколько дней после этого она официально сообщила своим поклонникам об отмене запланированного на февраль концерта в Твери из-за серьезного заболевания. В социальных сетях Бузова написала, что врачи не разрешают выступать, так как ей требуется больше времени на то, чтобы организм восстановился.

Вместе с этим, артистка не стала подробно рассказывать о том, что с ней происходит. Признаки недомогания она стала чувствовать после концерта в одном из московских клубов, который она хотела отменить, но не стала, несмотря на плохое самочувствие.

«Я не жалуюсь, но так произошло, что я очень сильно заболела. Не хочу даже говорить, как я себя чувствовала весь день, не было сил даже встать с кровати, но я понимала, что не могу не выйти к вам сегодня, зная, как все ждали мое выступление. А как я ждала встречи с вами и готовилась. Собрала всю волю в кулак и смогла дать концерт. Еще раз хочу сказать, что сцена и вы — мое лекарство. Спасибо огромное за поддержку», — пояснила она.

Бузовой прописали постельный режим, постоянные процедуры и прием лекарств. Звезда подчеркнула, что если раньше она могла с легкостью позволить себе ослушаться медиков и выйти на работу, несмотря на все запреты, то в этот раз решила отнестись к рекомендациям врачей всерьез.