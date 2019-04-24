Ушел в тень: куда пропал юморист Дроботенко

«Экспресс-газета» обратила внимание, что в соцсетях обсуждают «исчезновение» юмориста Сергея Дроботенко . По версии издания, артист «ушел в тень» после наступления кризиса: гонорары за концерты упали, а гастролей стало меньше.

При этом сам юморист заверяет, что у него все в порядке. По данным газеты, он говорил о своей «роскошной» московской квартире и приличном заработке. Главной статьей расходов он называл путешествия и подарки друзьям.

Издание отмечает, что поклонники смогут увидеть Дроботенко этой осенью — он будет выступать в октябре и ноябре.