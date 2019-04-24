«Совсем скоро этот день настанет»: дочь Успенской возвращается в Россию после реабилитации

Известная певица уже считает минуты до долгожданного события.

Известная певица Любовь Успенская в Instagram заявила, что с нетерпением ждет того дня, когда ее дочь вернётся в Россию после реабилитации в зарубежных клиниках. По словам «королевы русского шансона» она уже считает минуты до этого долгожданного момента. Успенская призналась, что Татьяна Плаксина — тот человек, который научил ее любить сильно и безусловно.

«Наконец-то ты будешь рядом, здоровая, счастливая и с улыбкой на лице, за которую я много чего в этой жизни готова отдать. В моем сердце царит гармония и радость, когда ты здорова, когда ты счастлива, когда ты рядом, когда я могу видеть эти любимые и счастливые глаза. Совсем скоро этот день настанет», — заявила Любовь Успенская.

Отметим, что в прошлом году девушка упала с велосипеда и получила очень серьезные травмы. Сейчас она проходит реабилитацию в клиниках Швейцарии и Словении. Мать порой ее навещает. Успенская отмечала, что ради своего ребенка она готова на все.

Кстати, на днях Успенская отменила несколько своих концертов в городах Сибири. Прошли слухи, что здоровье 65-летней исполнительницы пошатнулось. Впрочем, позже представители легенды опровергли эти сообщения, заявив, что со звездой все в полном порядке.