Запрещённые артисты Данилец и Моисеенко выступили на Украине

Сами юмористы пять лет назад были объявлены нежелательными персонами и сепаратистами, хотя, как уверяют оба, ни разу не сказали в адрес родного края плохого слова.

Из нас сделали сепаратистов, хотя ни одного плохого слова в адрес родной Украины мы не сказали, никакой поддержки сепаратизму мы не оказывали ни словом, ни мыслью. После того, как нас назвали нежелательными персонами, мы работали в Германии, США, Австралии, Финляндии, Прибалтике, Узбекистане, Казахстане. Теперь вот вернулись на нашу сцену, — цитирует артистов УНИАН.

Сейчас популярные в России Данилец и Моисеенко смогли представить большую программу на украинской сцене. Артисты отметили, что никогда не привязывались к какому-то событию, а старались создавать актуальные на сегодня номера.

Что касается нового президента Украины Владимира Зеленского , юмористы отметили, что никогда не думали о том, что их коллега возглавит страну, но они очень гордятся, что юморист достиг таких высот.

Теперь ему будет тяжело. Он смеялся ранее над президентом, а теперь ему необходимо работать так, чтобы над ним не смеялись, — пошутил Владимир Данилец.