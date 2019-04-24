Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запрещённые артисты Данилец и Моисеенко выступили на Украине 

News.ru 39 минут назад
Фото: кадр youtube
Юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, которые известны как дуэт «Кролики», впервые после Майдана с аншлагом выступили на Украине. Концерты состоялись в Полтаве и Кременчуге, где публика встречала артистов на ура.
Сами юмористы пять лет назад были объявлены нежелательными персонами и сепаратистами, хотя, как уверяют оба, ни разу не сказали в адрес родного края плохого слова.
Из нас сделали сепаратистов, хотя ни одного плохого слова в адрес родной Украины мы не сказали, никакой поддержки сепаратизму мы не оказывали ни словом, ни мыслью. После того, как нас назвали нежелательными персонами, мы работали в Германии, США, Австралии, Финляндии, Прибалтике, Узбекистане, Казахстане. Теперь вот вернулись на нашу сцену, — цитирует артистов УНИАН.
Сейчас популярные в России Данилец и Моисеенко смогли представить большую программу на украинской сцене. Артисты отметили, что никогда не привязывались к какому-то событию, а старались создавать актуальные на сегодня номера.
Что касается нового президента Украины Владимира Зеленского, юмористы отметили, что никогда не думали о том, что их коллега возглавит страну, но они очень гордятся, что юморист достиг таких высот.
Теперь ему будет тяжело. Он смеялся ранее над президентом, а теперь ему необходимо работать так, чтобы над ним не смеялись, — пошутил Владимир Данилец.
Ранее News.ru сообщал, что российский певец Николай Басков, внесённый в чёрный список Украины из-за поездки в Крым, поздравил лидирующего во втором туре президентских выборов на Украине шоумена Владимира Зеленского с победой и намекнул на пересмотр чёрного списка.
News.ru: последние новости
Олега Янковского обвинили в домогательствах Бузова отправилась лечиться Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Комментарии
Шоу-бизнес , В мире , Украина , Владимир Данилец , Владимир Моисеенко , Николай Басков , Владимир Зеленский , УНИАН , Кременчуг , Полтава
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина заявила о «смене тона» России38
Чего России ждать от Зеленского5
Прояснилась дальнейшая судьба Порошенко162
РФ прослушивала секс по телефону Клинтона с Левински8
США решили продолжить диалог с Россией5
Видео
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Сразу после Нотр-Дама: во Франции горит Версаль
Происшествия Пожары
Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание
В мире Политика
Задержание силовиков по делу Арашуковых сняли на видео
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания
В мире
Украдено у украинцев: Порошенко лишат самого «дорогого»
Украина В мире
Появилось видео секретной подлодки для «Посейдона»
Армия Оружие
Спасение упавшей на рельсы старушки назвали чудом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение