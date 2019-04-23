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Скончавшегося актера Олега Янковского обвинили в домогательствах 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Актриса Людмила Шевель обвинила скончавшегося известного актера Олега Янковского в домогательствах. Об этом она рассказала в интервью "Экспресс-газете".
Шевель рассказала, что около 30 лет назад, в начале 90-х годов, на одном из советских киносмотров к актрисе в номер пришел Янковский и стал оказывать ей знаки внимания.
"Слышу настойчивый стук. Открываю, а на пороге Олег Янковский. Он попытался пройти, приговаривая: "Давай займемся любовью", — добавила Шевель.
Она подчеркнула, что отказала артисту, он ушел, а утром выяснилось, что об этом уже знают многие знаменитости, потому что "Олег Иванович уже успел всем растрезвонить".
Олег Янковский умер в 2009 году. 23 февраля ему исполнилось бы 75 лет.
Ранее стало известно о последних днях Олега Янковского.
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