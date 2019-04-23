Скончавшегося актера Олега Янковского обвинили в домогательствах

Шевель рассказала, что около 30 лет назад, в начале 90-х годов, на одном из советских киносмотров к актрисе в номер пришел Янковский и стал оказывать ей знаки внимания.

"Слышу настойчивый стук. Открываю, а на пороге Олег Янковский. Он попытался пройти, приговаривая: "Давай займемся любовью", — добавила Шевель.

Она подчеркнула, что отказала артисту, он ушел, а утром выяснилось, что об этом уже знают многие знаменитости, потому что "Олег Иванович уже успел всем растрезвонить".

Олег Янковский умер в 2009 году. 23 февраля ему исполнилось бы 75 лет.

Ранее стало известно о последних днях Олега Янковского.