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Российская актриса обвинила умершего Олега Янковского в домогательствах 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Актриса Людмила Шевель рассказала о домогательствах со стороны Олега Янковского.
По словам 57-летней актрисы, это произошло в начал 1990-х годов на фестивале «Созвездие».
Народный артист СССР пришел вечером в ее гостиничный номер и предложил заняться любовью.
«Извините, — сказала я, — вы не в моем вкусе». И захлопнула перед ним дверь. Наутро на завтраке встретила Марка Рудинштейна.
«Говорят, ты самому Янковскому отказала? Смелая!» — улыбнулся он. Я опешила: «А вы-то откуда знаете?» Оказывается, сам Олег Иванович уже успел всем растрезвонить», — рассказала актриса в интервью «Экспресс-газете».
По словам Шевель, она была не единственной, кому Янковский предлагал отношения на одну ночь.
Олег Янковский скончался в 2009 году в возрасте 65 лет.
Шоу-бизнес , Общество , Марк Рудинштейн , Олег Янковский , Людмила Шевель , Экспресс-газета
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