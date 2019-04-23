Российская актриса обвинила умершего Олега Янковского в домогательствах

По словам 57-летней актрисы, это произошло в начал 1990-х годов на фестивале «Созвездие».

Народный артист СССР пришел вечером в ее гостиничный номер и предложил заняться любовью.

«Извините, — сказала я, — вы не в моем вкусе». И захлопнула перед ним дверь. Наутро на завтраке встретила Марка Рудинштейна.

«Говорят, ты самому Янковскому отказала? Смелая!» — улыбнулся он. Я опешила: «А вы-то откуда знаете?» Оказывается, сам Олег Иванович уже успел всем растрезвонить», — рассказала актриса в интервью «Экспресс-газете».

По словам Шевель, она была не единственной, кому Янковский предлагал отношения на одну ночь.

Олег Янковский скончался в 2009 году в возрасте 65 лет.