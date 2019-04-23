Пугачева рассказала о своей болезни

«Покрылась странным потом»: Пугачева рассказала о болезни

Певица Алла Пугачева рассказала о «странной болезни», от которой страдала в юности: ей мгновенно становилось плохо из-за яркой одежды. Об этом сообщает издание «На Рублёвке Life», собравшее выдержки из разных интервью артистки.

По словам Пугачевой, в юности оно носила только черное, а от красного, зеленого и других цветов ее «просто трясло».

«Однажды мама привезла мне такое красивое платье! Я пять минут в нем походила — и все, у меня начала кружиться голова, я покрылась каким-то странным потом», — процитировало певицу издание.

Пугачева заявила, что эта «болезнь» мешала ей ходить на танцы. В итоге будущая артистка смогла себя перебороть: она начала носить черное так, как будто у нее много другой одежды, но она предпочитает именно этот цвет.

Позже любимым цветом певицы стал васильковый, но она все равно продолжила носить только белое и черное.

«Дни.ру» отмечают со ссылкой на специалиста, что Пугачева могла страдать от хромофобии — боязни ярких цветов, способной вызывать панические атаки.