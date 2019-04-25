«Выкину сюрприз»: Пугачева о планах к 80-летию

Российская эстрадная певица Алла Пугачева заявила, что к своему 80-летнему юбилею может "выкинуть сюрприз", сообщает РИА "Новости".

Об этом она рассказала журналистам после концерта в свою честь, который прошел в "Гоголь-центре" в среду, 24 апреля.

По словам Пугачевой, на концерте были исполнены песни, которые "мало кто знает". В частности, она "поразилась" песней "Кукушка", которую она сама считала "несерьезной", а она оказалась "полотном".

Также Пугачеву спросили о планах на новые концерты.

"Я с удовольствием, когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину", — сказала певица.

Артистка порекомендовала своим слушателям "ждать".