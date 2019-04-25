Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Выкину сюрприз»: Пугачева о планах к 80-летию 

Газета.Ru + ещё 2 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Российская эстрадная певица Алла Пугачева заявила, что к своему 80-летнему юбилею может "выкинуть сюрприз", сообщает РИА "Новости".
Об этом она рассказала журналистам после концерта в свою честь, который прошел в "Гоголь-центре" в среду, 24 апреля.
По словам Пугачевой, на концерте были исполнены песни, которые "мало кто знает". В частности, она "поразилась" песней "Кукушка", которую она сама считала "несерьезной", а она оказалась "полотном".
Также Пугачеву спросили о планах на новые концерты.
"Я с удовольствием, когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину", — сказала певица.
Артистка порекомендовала своим слушателям "ждать".
Ранее журналист Владимир Познер посмеялся над юбилеем Пугачевой.
Газета.Ru: последние новости
Анджелина Джоли написала завещание Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России Стала известна судьба пропавшего юмориста Дроботенко
Шоу-бизнес , Владимир Познер , Алла Пугачева , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В штабе Зеленского отреагировали на указ Путина1299
Порошенко может сорвать инаугурацию Зеленского6
Раскрыты имена исполнителей терактов на Шри-Ланке
«Джигиты обещают выследить и вырезать глотку»14
В ДНР отреагировали на указ Путина594
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение