Разин назвал виновных в поджоге могилы Осина

Продюсер Андрей Разин заявил, что поклонницы певца Евгения Осина устроили поджог на его могиле, чтобы «привлечь внимание». Об этом он написал в своем Instagram.
Ранее СМИ сообщили, что на могиле Осина сожгли венки, крест, сломали ограду и разбили табличку с его именем.
«Фанатки, которые бегают и кричат, что они, якобы, любовницы Жени Осина. <…> Просто бесчувственные стервы, которые, мало того, что оскорбляют, мало того, что издеваются над этой семьей, они уже начали сжигать могилы», — заявил Разин (орфография и пунктуация автора сохранены).
Разин обратил внимание, что пожар на могиле произошел в преддверии вступления дочери певца — Агнии Осиной — в наследство. Он заявил, что мать девушки решила подать заявление в полицию. Продюсер утверждает, что ему удалось найти свидетелей «акта вандализма».
«Я думаю, что мы найдём виновных и они будут жестоко наказаны», — заключил он.
В ГБУ «Ритуал», обслуживающем кладбище, сообщили ТАСС, что возгорание началось по вине недобросовестных посетителей кладбища, оставивших на могиле горящие свечи. В организации подчеркнули, что ограждения на могиле никогда не было, поэтому его сломать не могли.
О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября прошлого года. Певцу было 54 года.