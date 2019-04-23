«Бесчувственные стервы»: Разин назвал виновных в поджоге могилы Осина

Ранее СМИ сообщили, что на могиле Осина сожгли венки, крест, сломали ограду и разбили табличку с его именем.

«Фанатки, которые бегают и кричат, что они, якобы, любовницы Жени Осина. <…> Просто бесчувственные стервы, которые, мало того, что оскорбляют, мало того, что издеваются над этой семьей, они уже начали сжигать могилы», — заявил Разин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Разин обратил внимание, что пожар на могиле произошел в преддверии вступления дочери певца — Агнии Осиной — в наследство. Он заявил, что мать девушки решила подать заявление в полицию. Продюсер утверждает, что ему удалось найти свидетелей «акта вандализма».

«Я думаю, что мы найдём виновных и они будут жестоко наказаны», — заключил он.

В ГБУ «Ритуал», обслуживающем кладбище, сообщили ТАСС, что возгорание началось по вине недобросовестных посетителей кладбища, оставивших на могиле горящие свечи. В организации подчеркнули, что ограждения на могиле никогда не было, поэтому его сломать не могли.

О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября прошлого года. Певцу было 54 года.