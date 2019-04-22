Телеведущий Юрий Николаев перенес сотрясение мозга

Телеведущий Юрий Николаев появился на публике после недавней госпитализации. 70-летний ведущий пришел на церемонию вручения премии «Аванс», сообщает StarHit.

Сообщается, что в марте ведущий внезапно потерял сознание, получив гематомы лица и сотрясение мозга. Ведущему диагностировали «синокопальное состояние», при котором обморок непредсказуем. Причиной стали проблемы с сосудами головного мозга Николаева.

Как отмечает издание, на церемонии Николаев «активно участвовал в развлекательной программе», выглядел здоровым, а на его лице не осталось ни следа от гематом.