Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Фанаты сомневались»: Юрий Николаев вышел в свет впервые после «сотрясения» 

Рамблер + ещё 3 16 минут назад
Телеведущий Юрий Николаев вышел в свет впервые с конца марта, сообщает «СтарХит».
24 марта «СтарХит» сообщал, что больной раком Николаев упал в обморок, сильно ударился головой, получил гематомы на лице, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму и был экстренно госпитализирован.
«Ничего он не терял», — тогда же рассказала изданию жена Николаева, а сам Народный артист России подчеркнул, что с ним «все хорошо».
Однако, отмечает «СтарХит», фанаты Николаева «сомневались» в его словах.
19 апреля телеведущий появился на публике впервые после настоящего или мнимого обморока. Юрий Николаев посетил церемонию вручения кинопремии «Аванс».
«К слову, на лице Николаева не было ни следа от гематом», — отметило издание.
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Николаев , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленскому посоветовали изменить отношение к Крыму
Почему «похоронная» мафия в России самая кровавая27
МИД Японии сделал новое заявление по Курилам
ФБР рассекретило документы о «бегстве» Гитлера
В некрополе прокомментировали ЧП на могиле Осина
Видео
Пока вы спали: Порошенко захотели обменять на украинских моряков
В мире
Украинские радикалы собрались бороться с Зеленским
В мире Украина
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты
Украина В мире
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят
Украина В мире
Помост не выдержал веса хористов
Происшествия Новости Москвы
Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина
В мире Политика
В команде Зеленского рассказали о первых наказаниях
В мире Украина
В некрополе прокомментировали ЧП на могиле Осина
Происшествия Пожары
На Шри-Ланке задержали сирийца по делу о взрывах
В мире Катастрофы
Как Зеленский выстроит отношения с Западом
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение