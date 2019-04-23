«Фанаты сомневались»: Юрий Николаев вышел в свет впервые после «сотрясения»

Телеведущий Юрий Николаев вышел в свет впервые с конца марта, сообщает «СтарХит».

24 марта «СтарХит» сообщал, что больной раком Николаев упал в обморок, сильно ударился головой, получил гематомы на лице, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму и был экстренно госпитализирован.

«Ничего он не терял», — тогда же рассказала изданию жена Николаева, а сам Народный артист России подчеркнул, что с ним «все хорошо».

Однако, отмечает «СтарХит», фанаты Николаева «сомневались» в его словах.

19 апреля телеведущий появился на публике впервые после настоящего или мнимого обморока. Юрий Николаев посетил церемонию вручения кинопремии «Аванс».