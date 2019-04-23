Телеведущий Юрий Николаев вышел в свет впервые с конца марта, сообщает «СтарХит».
24 марта «СтарХит» сообщал, что больной раком Николаев упал в обморок, сильно ударился головой, получил гематомы на лице, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму и был экстренно госпитализирован.
«Ничего он не терял», — тогда же рассказала изданию жена Николаева, а сам Народный артист России подчеркнул, что с ним «все хорошо».
Однако, отмечает «СтарХит», фанаты Николаева «сомневались» в его словах.
19 апреля телеведущий появился на публике впервые после настоящего или мнимого обморока. Юрий Николаев посетил церемонию вручения кинопремии «Аванс».
«К слову, на лице Николаева не было ни следа от гематом», — отметило издание.