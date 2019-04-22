«Кому нужна больная жена?»: муж Лолиты поставил ей ультиматум

Певица Лолита Милявская пообещала реже выходить на сцену. Такой ультиматум артистке из-за проблем со здоровьем поставил ее муж Дмитрий Иванов . Согласно данным СМИ, Лолита страдает от повышенного давления, а насыщенная концертная деятельность лишь усугубляет ситуацию.

Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов потребовал, чтобы она меньше выступала с концертами, передает «Собеседник». По данным издания, муж поставил звезде ультиматум из-за проблем со здоровьем, которые в последнее время стали появляться у артистки.

Уточняется, что 55-летняя Лолита страдает от повышенного давления, а регулярные выступления, гастроли и насыщенная концертная деятельность лишь усугубляют самочувствие исполнительницы.

«Железо упало так, что пришлось делать уколы, — приводит слова Милявской издание. — Сейчас все показатели в норме, меня ничего не беспокоит. Но зато теперь я каждое утро пью нормальную таблетку от давления, которую мне выписала врач в поликлинике. Теперь мне это нужно делать пожизненно, как и всем людям, у которых есть проблемы с давлением».

Согласно СМИ, Иванов начал переживать за состояние здоровья супруги после того, как чуть не потерял брата из-за укуса клеща.

«Ему никто не мог поставить диагноз в течение двух месяцев. Спасибо моей подруге Аните Цой: если бы она не подняла всех врачей, его могли бы не спасти. Оказалось, всему виной клещ, который его укусил. У нас же перестали обрабатывать поля и огороды, как это всегда делали при коммунистах. Теперь клещей везде очень много: их можно встретить даже в центральных парках. Такого количества укусов никогда не было!» — посетовала Лолита.

Как отмечает издание, Милявская пошла навстречу мужу и пересмотрела планы выступлений. В частности, артистка уменьшила количество концертов в мае и скорректировала график на лето.

«Майские праздники решила отдыхать, — призналась Лолита. — Муж меня убьет, если буду работать и в эти дни. Он мне уже действительно поставил ультиматум, чтобы я меньше работала. Я пообещала сократить свой гастрольный график хотя бы на летний период. Потому что в противном случае это очень отражается на моем здоровье, а оно впоследствии — на семейных отношениях. Кому нужна больная жена? На голову еще ладно!»

В то же время Милявская рассказала, что устала от чрезмерного внимания журналистов к ее личной жизни. По ее мнению, на самом деле зрителям не интересна эта сторона жизни знаменитостей.

«Ничего им не интересно: их уже тошнит от всего этого. Меня тошнит, а зрителей что, нет? Зато некоторые опять будут говорить: «Вот эта Лолита уже [достала] бывшими мужьями!»», — возмутилась певица, комментируя выпуск программы «Эксклюзив» на Первом канале.

Ранее в СМИ сообщалось о проблемах со здоровьем у Милявской. В конце марта стало известно, что звезде стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону. По информации источника, инцидент произошел вечером 21 марта.

Отмечается, что по окончании выступления, едва уйдя за кулисы, артистка стала терять сознание. Помощники Лолиты поспешили вызвать ей скорую помощь, однако худшие опасение впоследствии не подтвердились. Врачи даже не стали забирать Милявскую в больницу.

Передавалось, что причиной произошедшего стали давление и стресс, тогда как в нормальное состояние исполнительницу удалось вернуть с помощью обычных таблеток.

Позднее певица успокоила поклонников, подчеркнув, что со здоровьем у нее «все отлично», и сознание она не теряла. В разговоре с журналистами Лолита также напомнила, что в ноябре прошлого года во дворце спорта Могилева у нее случился гипертонический криз.

«Мы решили, что теперь мы не рискуем, и каждый раз по райдеру у нас скорая помощь находится за кулисами, поскольку членам коллектива по 60, мне — 55, и мы просто следим за здоровьем», — цитирует Лолиту РИА «Новости».

Милявская также пояснила, что у театра в Ростове-на-Дону находился реанимобиль, в котором не было необходимых медицинских приборов, поэтому на место и была вызвана скорая помощь, после чего врач измерил артистам давление и сделал кардиограмму.