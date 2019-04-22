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Стас Костюшкин отплатил нетактичной подписчице той же монетой 

Teleprogramma.pro + ещё 2 13 часов назад
Певец пошутил в ответ на критику читательницы.
Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин известен веселым нравом. В своем Instagram он часто шутит, в том числе и над собой.
Так, в микроблоге поп-исполнителя есть рубрика «Вот и поговорили». С этим тегом он выкладывает лучшие, по его мнению, комментарии подписчиков и свои ответы на них.
Сегодня Стас выложил скриншот последней переписки, где подписчица упрекнула певца, что он уже слишком стар для эстрады, но тот не обиделся, а перевел это в шутку.
В комментариях отметилась певица Валерия, которая написала, что и ей неплохо бы завести подобную рубрику в своем блоге.
На днях артист также поделился скриншотом переписки в комментариях, где на вопрос, почему его дети имеют светлые волосы и так мало похожи на отца, он отвечает: «У меня плотный гастрольный график».
Напомним, жена Стаса, Юлия Костюшкина, заявила, что ей не нужна дочь, так как она хочет оставаться матерью мальчиков и единственной принцессой в семье.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Валерия
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