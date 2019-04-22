Стас Костюшкин отплатил нетактичной подписчице той же монетой

Певец пошутил в ответ на критику читательницы.

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин известен веселым нравом. В своем Instagram он часто шутит, в том числе и над собой.

Так, в микроблоге поп-исполнителя есть рубрика «Вот и поговорили». С этим тегом он выкладывает лучшие, по его мнению, комментарии подписчиков и свои ответы на них.

Сегодня Стас выложил скриншот последней переписки, где подписчица упрекнула певца, что он уже слишком стар для эстрады, но тот не обиделся, а перевел это в шутку.

В комментариях отметилась певица Валерия , которая написала, что и ей неплохо бы завести подобную рубрику в своем блоге.

На днях артист также поделился скриншотом переписки в комментариях, где на вопрос, почему его дети имеют светлые волосы и так мало похожи на отца, он отвечает: «У меня плотный гастрольный график».

Напомним, жена Стаса, Юлия Костюшкина, заявила, что ей не нужна дочь, так как она хочет оставаться матерью мальчиков и единственной принцессой в семье.