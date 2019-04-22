«Честный. Не прогнется»: Галкин о Зеленском

После обработки 99,03% бюллетеней Зеленский с 73,22% голосов выигрывает второй тур президентских выборов на Украине, который состоялся накануне.

«Володя, очень рад за тебя! Удачи, сил тебе!» — пожелал Галкин своему «давнему знакомому».

Телеведущий назвал Зеленского принципиальным, честным, очень хорошим человеком и выразил уверенность, что того не изменили «медные трубы» шоу-бизнеса и он «не прогнется под любую политическую систему».

По словам Галкина, Зеленский хоть и «благоволит» своим радикально настроенным избирателям, которых много, однако есть «надежда», что при взаимном движении навстречу друг другу между Россией и Украиной «что-то получится», и сложившаяся «трагическая ситуация» разрешится.