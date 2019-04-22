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«Честный. Не прогнется»: Галкин о Зеленском 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Р-Спорт
Владимир Зеленский — честный, принципиальный и очень хороший человек, который не прогнется и достойно ответит на вызовы. Об этом в своем инстаграме заявил телеведущий Максим Галкин.
После обработки 99,03% бюллетеней Зеленский с 73,22% голосов выигрывает второй тур президентских выборов на Украине, который состоялся накануне.
«Володя, очень рад за тебя! Удачи, сил тебе!» — пожелал Галкин своему «давнему знакомому».
Телеведущий назвал Зеленского принципиальным, честным, очень хорошим человеком и выразил уверенность, что того не изменили «медные трубы» шоу-бизнеса и он «не прогнется под любую политическую систему».
По словам Галкина, Зеленский хоть и «благоволит» своим радикально настроенным избирателям, которых много, однако есть «надежда», что при взаимном движении навстречу друг другу между Россией и Украиной «что-то получится», и сложившаяся «трагическая ситуация» разрешится.
Шоу-бизнес , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Максим Галкин
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