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Иосиф Пригожин обратился к сыну: «Жаль, что ты меня не слышишь» 

Суть событий + ещё 3 16 часов назад
Продюсер Валерии Иосиф Пригожин не раз рассказывал, как тяжело расстался со своей первой женой Еленой, которая родила ему сына Дмитрия и дочь Данаю. Наследник недавно обратился к отцу с предложением, который тот отверг.
Напомним, Даная Пригожина говорила, что Дмитрий еще сильнее обижен на отца за то, как он обошелся с их матерью. Хотя сам продюсер говорил, что после развода оставил им квартиры, машины… Недавно сын попросил встречи в присутствии своего отчима, дескать, потому что именно тот может описать бизнес-план, на который они просили у знаменитого продюсера денег. Но Пригожин был уверен, что его хотят надуть и отказал сыну.
А сегодня продюсер обратился к сыну, опубликовав совместное фото с ним в Инстаграм и написав трогательное обращение. Пригожин поздравил Дмитрия с днем рождения — 30-летием.
"Дорогой сынок, сегодня у тебя юбилей, тебе исполняется 30 лет. Как жаль, что мы отмечаем его не вместе. Дима, знай: я тебя очень люблю, ты мой сын, первенец, и я хочу, чтобы ты был счастлив. Ближе меня у тебя никого не будет, никакой другой "отец" не будет отстаивать твои интересы, как это пытался сделать я. К сожалению, в силу обстоятельств, ты меня не слышишь, а кое-кто заинтересован, чтобы не слышал и дальше. Очень хочу, чтобы в этом году все изменилось. Будь здоров. И, если захочешь, буду рядом", — написал Пригожин.
Поклонники посоветовали продюсеру Валерии простить сына, помогать ему, а не только детям Валерии, своей третьей жены. "Дети не виноваты, что вы такой ветреный, что не стали заботиться о них", "Берегите близких, ближе родных детей все равно никого нет", — пишут в Сети.
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Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Пригожин
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