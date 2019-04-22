«Мне нужен твой шпагат, приезжай»: Волочкова поделилась разговором с Пугачевой

43-летняя Анастасия Волочкова призналась, что не стала брать телефонную трубку, увидев незнакомый номер. Тогда балерина не могла и предположить, что ей звонит сама Примадонна. Позже с артисткой связался муж Аллы Борисовны — телеведущий Максим Галкин , в шутку упрекнув Настю в том, что она «зазвездилась».

Поняв свою оплошность, Волочкова сама перезвонила Пугачевой, а та лично пригласила балерину на юбилейный концерт и даже предложила выступить в одном из ее номеров.

«Мне нужен твой шпагат, приезжай!» — вспомнила Анастасия свой разговор с Примадонной.

На сцене балерина продемонстрировала свой продольный и поперечный шпагат. При том, что Анастасия была на каблуках.

«Думаю, она мне позвонила, потому что знает, что у меня есть чувство самоиронии, я порой люблю посмеяться над собой», — отметила балерина в интервью «Комсомольской правде».