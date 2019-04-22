43-летняя Анастасия Волочкова призналась, что не стала брать телефонную трубку, увидев незнакомый номер. Тогда балерина не могла и предположить, что ей звонит сама Примадонна. Позже с артисткой связался муж Аллы Борисовны — телеведущий Максим Галкин, в шутку упрекнув Настю в том, что она «зазвездилась».
Поняв свою оплошность, Волочкова сама перезвонила Пугачевой, а та лично пригласила балерину на юбилейный концерт и даже предложила выступить в одном из ее номеров.
«Мне нужен твой шпагат, приезжай!» — вспомнила Анастасия свой разговор с Примадонной.
На сцене балерина продемонстрировала свой продольный и поперечный шпагат. При том, что Анастасия была на каблуках.
«Думаю, она мне позвонила, потому что знает, что у меня есть чувство самоиронии, я порой люблю посмеяться над собой», — отметила балерина в интервью «Комсомольской правде».
Волочкова добавила, что за месяц до концерта у них была репетиция в Главкино, позже они репетировали на сцене Кремля. На юбилейном шоу Примадонны присутствовали ее верные друзья, коллеги по творческой сцене и члены семьи. Поддержать певицу в важный для нее день пришла Кристина Орбакайте с сыновьями Никитой и Дени, рядом находился и муж артистки — Максим Галкин с 5-летними близнецами Гарри и Лизой.