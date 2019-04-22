Дочь Евгения Осина попала в больницу

Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом. В соцсети Instagram она рассказала, что буквально за какие-то сутки в полной мере ощутила на себе, каково это быть амебой. Фраза «пройдите в процедурную» стала для нее почти родной.

«Я дико боюсь уколов, крови, капельниц, однако за минувшую ночь и день в сумме мне прокапали уже штук пять. Особо не выхожу на связь, потому что тяжко держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая, ибо сил в левой уже нет. Аллергия, тонзиллит, температура 38. Я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду, однако, доброе утро», — заявила Агния Осина.

Напомним, что сейчас единственная законнорождённая дочь музыканта Евгения Осина пробует свои силы на сцене. Помощь в этом ей оказывает продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин . Ранее он отмечал, что у девушки есть талант и он сделает все возможное, чтобы она пошла по стопам своего звездного отца.

Евгений Осин скончался в своей квартире. Певец в последние годы сильно злоупотреблял алкоголем. Он пробовал избавиться от пагубной привычки. Для этих целей даже ездил на лечение в реабилитационный центр в Таиланд, однако все равно срывался. После смерти музыканта Агния не раз публиковала снимки с отцом, на которых он заботится о девочке. Евгений очень любил Агнию, которая стала от него отдаляться из-за его постоянных запоев.