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Дочь Евгения Осина попала в больницу 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: @milaslavaa
Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом. В соцсети Instagram она рассказала, что буквально за какие-то сутки в полной мере ощутила на себе, каково это быть амебой. Фраза «пройдите в процедурную» стала для нее почти родной.
«Я дико боюсь уколов, крови, капельниц, однако за минувшую ночь и день в сумме мне прокапали уже штук пять. Особо не выхожу на связь, потому что тяжко держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая, ибо сил в левой уже нет. Аллергия, тонзиллит, температура 38. Я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду, однако, доброе утро», — заявила Агния Осина.
Напомним, что сейчас единственная законнорождённая дочь музыканта Евгения Осина пробует свои силы на сцене. Помощь в этом ей оказывает продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Ранее он отмечал, что у девушки есть талант и он сделает все возможное, чтобы она пошла по стопам своего звездного отца.
Евгений Осин скончался в своей квартире. Певец в последние годы сильно злоупотреблял алкоголем. Он пробовал избавиться от пагубной привычки. Для этих целей даже ездил на лечение в реабилитационный центр в Таиланд, однако все равно срывался. После смерти музыканта Агния не раз публиковала снимки с отцом, на которых он заботится о девочке. Евгений очень любил Агнию, которая стала от него отдаляться из-за его постоянных запоев.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Евгений Осин
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